Polski Ład korzystny dla małżeństw

2022 rok to dobry czas, by wziąć ślub. Dlaczego? Okazuje się, że jedną ze zmian, jaki niesie ze sobą Polski Ład, jest możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczania, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego. Obecnie każdemu z małżonków może przysługiwać 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Oprócz tego, do dochodów osiągniętych w 2022 r. stosuje się stawkę 12 proc. PIT, a próg skali podatkowej to 120 tys. zł.

Z pewnością te zmiany pozytywnie wpłyną szczególnie na te pary, w których to jedno z małżonków nie zarabia, a drugi uzyskuje 240 tys. zł rocznie. Z kolei będą też tacy, którzy na Polskim Ładzie nie zyskają nic, ze względu na to, że każde z małżonków zarabia powyżej 120 tys. zł. Nie będzie zatem miało to wpływu, czy rozliczą się razem, czy też osobno. Podobnie będzie w przypadku, jeżeli jedno i drugie otrzymują dochód w przedziale między 30 tys. zł a 120 tys. zł.

Wspólne rozliczanie małżonków

Według Polskiego Ładu mechanizm wspólnego rozliczania małżonków wygląda następująco: oblicza się dochód każdego z pary i odliczane są kwoty pomniejszające dochód, następnie dochody są ze sobą sumowane i dzielone przez dwa. Dalej oblicza się podatek według skali podatkowej i obliczony podatek mnoży się przez dwa.

