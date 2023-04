Nie wiesz, ile dać do koperty na wesele? Kwoty zwalają z nóg!

Na koszty organizacji wesela składa się wiele czynników. Głównymi z nich jest oczywiście wynajem sali, catering, czy honorarium przeznaczone dla DJ-a lub kapeli weselnej. Do tego dochodzą wydatki związane z zakupem odpowiedniego stroju, dojazdu czy noclegu dla gości. W przypadku wesela na 100 osób za samą salę i jedzenie zapłacimy zatem od 30-40 tys. złotych. Młodzi liczą zatem, że część tych gigantycznych kosztów zwróci się w kopertach od rodziny i znajomych. Często zdarza się, że nie wiadomo ile powinno się do takiej koperty włożyć.

Oczywiście nie istnieje takie coś jak górna granica i każdy szczodry może włożyć do koperty ile sobie zażyczy. Nie każdy natomiast dysponuje nieograniczonym budżetem. Na szczęście istnieje etykieta, która nie zawodzi i na jej podstawie możemy mniej więcej założyć kto i ile powinien włożyć pieniędzy do koperty.

I tak rodzice zazwyczaj wkładają do koperty od tysiąca złotych wzwyż. Sporo chrzestnych wkłada około 1000 zł. Dalsza rodzina -dziadkowie, rodzeństwo - powinni do koperty włożyć co najmniej 700-800zł zł. A co z wujkami, ciociami, kuzynami i innymi krewnymi? Im wypada włożyć do koperty ok. 600-700 zł. Ile na wesele, w przypadku przyjaciół i znajomych niespokrewnionych z parą młodą? Koperta z 600-złotową wkładką nie powinna być nietaktem.

