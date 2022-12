Spis treści

W tym roku po długim okresie ograniczeń można organizować imprezy okolicznościowe takie, jak się tylko komu zamarzy. Zatem w tym sezonie mamy prawdziwy wysyp dużych uroczystości rodzinnych. Wesela odbywają się niemal każdego dnia tygodnia, a w weekendy nie brakuje wieczorów panieńskich i hucznych imprez urodzinowych. Nie są to już skromne przyjęcia, ale duże rodzinne i towarzyskie wydarzenia. Kiedy dopisuje pogoda, chętnie zapraszamy gości na gardenparty. Także nie brakuje ceremonii ślubnych na świeżym powietrzu. Miejsce ważnej uroczystości musi odpowiednio się prezentować, być pięknie udekorowane i mieś określony charakter. Skąd wziąć odpowiadające naszym oczekiwaniom i gustom krzesła, stoły, elementy dekoracyjne jak podtalerze, świeczniki, drogowskazy, girlandy świetlne, wazony czy dekoracyjne ścianki? Wszystko oferują profesjonalne wypożyczalnie. Jak samemu stworzyć taki biznes?

Pakowny magazyn

Podstawą takiej firmy jest odpowiednia powierzchnia magazynowa i dostawcze auto (mogą być własne lub wynajmowane). Bez dużego magazynu po prostu nie da się prowadzić takiej firmy. Cały asortyment najlepiej mieć w jednym miejscu. To ułatwia nie tylko pracę: pakowanie, transport, ale i umożliwia potencjalnemu klientowi oglądanie produktów osobiście bez konieczności jeżdżenia z miejsca na miejsce. Taki magazyn z powodzeniem może być zlokalizowany poza centrum miasta. Ważne, by miał miejsca parkingowe i łatwy podjazd dla większego samochodu i dawał możliwość do swobodnego pakowania i rozpakowywania paczek, a nawet mebli (stoły, krzesła).

Skompletowany asortyment

W magazynie znajdują się przedmioty do wypożyczenia takie jak: stoły, krzesła, ścianki dekoracyjne, girlandy świetlne, tablice powitalne, ale i wazony, świeczniki, podtalerze, serwetki. Profesjonalna wypożyczalnia dekoracji powinna mieć kompleksowy asortyment. Rzecz jasna klient może mieć możliwość wypożyczenia tylko jednego elementu, ale powinien móc też skompletować pełną dekorację w konkretnym stylu w jednym miejscu. Dlatego też tworząc ofertę, warto stworzyć kilka kompletów w różnych stylach, np. boho, glamour, klasyczny.

W poszukiwaniu zamówień

Gdzie szukać klientów? Współcześnie podstawą jest internet. Obowiązkowe są: strona internetowa z profesjonalnymi zdjęciami i danymi kontaktowymi (sam formularz zgłoszeniowy to za mało), wypożyczalnia on-line działająca na zasadzie sklepu internetowego, aktywne konta w mediach społecznościowych. Stworzenie tego od strony informatycznej można zlecić profesjonalnej agencji interaktywnej. Z czasem najlepsza będzie poczta pantoflowa. Ale trzeba od czegoś zacząć. Warto też informować o swojej działalności inne firmy z branży np. florystów, właścicieli lokali, dj-ów, fotografów, wodzirejów, konsultantów ślubnych. Współpraca barterowa często jest praktykowana.

Niezbędne formalności

Aby firma mogła działać legalnie, należy ją bezpłatnie wpisać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić on-line lub osobiście w urzędzie gminy. Warto też na starcie założyć bankowe konto firmowe. Kwestie związane z rachunkami, opłatami, podatkami można z powodzeniem zlecić księgowej w biurze rachunkowym. Dobrze też zawrzeć umowę z firmą kurierską, gdyż nie zawsze ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport osobisty.

Nakłady inwestycyjne

Rozpoczęcie działalności w każdym biznesie oznacza pokrycie wstępnych kosztów inwestycyjnych. W tym przypadku konieczne jest sfinansowanie zakupu przedmiotów, które będziemy wypożyczać oraz narzędzi, a także pokrycie wydatków niematerialnych (czynszów, opłat). Jak takie nakłady kształtują się w mieście średniej wielkości? Policzyliśmy:

Najem powierzchni magazynowej na pół roku: 20 tys. zł

Zakup mebli i dekoracji : 70 tys. zł

Kupno auta dostawczego używanego: 30 tys. zł

Strona internetowa: 5 tys. zł

Komputer i telefon: 3 tys. zł

SUMA: 128 tys. zł

Prognoza przychodu

Przewidywany przychód miesięczny w sezonie, jeśli założymy, że obsługujesz 6 dużych imprez w miesiącu i wypożyczenie dekoracji na każdą z nich to koszt 5 tys. zł wyniesie 30 tys. zł.

Komentarz właścicielki wypożyczalni

Jak wygląda prowadzenie biznesu wypożyczania dekoracji? Spytaliśmy o to, Olę Czerepską, właścicielkę wypożyczalni dekoracji Dekorent w Gliwicach:

– Firmę założyliśmy w 2017 roku, kiedy jeszcze usług tego typu nie było zbyt dużo na rynku. Nauczeni doświadczeniem po przygotowaniach do własnego wesela uznaliśmy, że warto spróbować. Jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł. Wypożyczanie dekoracji cieszy się dużą popularnością. Naszą firmę wyróżnia ogromna dbałość o klienta i indywidualne podejście. Kierujemy się zasadą, że ważna jest jakość usługi , a nie ilość zamówień. Dużym plusem jest także bogata oferta, ale nie wykraczająca poza pewien zakres. Jestem jednocześnie: dekoratorem, księgową, managerem , marketingowcem , logistykiem, ale także dużą część naszej pracy stanowi czyszczenie, pakowanie czy noszenie i montowanie oraz demontowanie dekoracji. W tym wszystkim fajne jest to, że nie ma w śród tych czynności żadnej, której nie lubię.We wszystkim związanym z naszą firmą czuję się dobrze. W sezonie od wiosny do jesieni pracy mamy bardzo dużo pracy. A ten rok pokazał, że pary decydują się na wesela każdego dnia tygodnia, zatem pracujemy siedem dni w tygodniu, co utrudnia łączenie obowiązków mamy z prowadzeniem firmy, ale nie ma rzeczy niemożliwych. W prowadzeniu tego typu firmy ważnymi kwestiami są samozaparcie, systematyczność i cierpliwość,ale na efekty warto poczekać.