Pociągiem na majówkę. Więcej składów i promocje na bilety

Majówka 2024. Rozkład jazdy PKP

Majówka to okres, kiedy wiele osób decyduje się na majówkowe wyjazdy, zarówno w kraju, jak i za granicę. To doskonała okazja do odwiedzenia rodzin, przyjaciół, ale także do odkrycia nowych, urokliwych zakątków naszego kraju. PKP Intercity oferuje połączenia do najpopularniejszych kurortów, ale także do tych mniej znanych, urokliwych miejsc. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, PKP Intercity zaplanowało uruchomienie dodatkowych pociągów oraz kursowanie wybranych połączeń w wydłużonych relacjach.

Pełna lista dodatkowo uruchomionych pociągów:

EIC 1540 Jantar Warszawa Zach. - Hel; kursujący 27-28 kwietnia i 1-5 maja,

EIC 5140 Jantar Hel - Warszawa Zach.; kursujący 27-28 kwietnia i 1-5 maja,

EIC 1548 Kaszub Warszawa Zach. – Gdynia Gł.; kursujący 6 maja,

EIC 5148 Kaszub Gdynia Gł. – Warszawa Centr.; kursujący 5 maja,

EIC 1592 Neptun Warszawa Centr. - Gdynia Gł.; kursujący 27 kwietnia i 1 oraz 3 maja,

EIC 5192 Neptun Gdynia Gł. - Warszawa Zach.; kursujący 28 kwietnia i 1 oraz 5 maja,

IC 57150 Zatoka Gdynia Gł. - Poznań Gł.; kursujący 30 kwietnia oraz 1,2,5 maja,

IC 75150 Zatoka Poznań Gł. - Gdynia Gł.; kursujący 1,2,3,6 maja,

IC 15154 Lazur Łódź Fabryczna - Gdynia Gł.; kursujący 1 maja,

IC 51154 Lazur Gdynia Gł. - Łódź Fabryczna; kursujący 1 maja,

IC 51128 Mieszko Bis Gdynia Gł. – Łódź Kaliska przez Poznań, Wrocław, Częstochowę; kursujący 5 maja.

Pełna lista pociągów kursujących w wydłużonych relacjach:

IC 31102 Marszałek Piłsudski rel. Kraków Gł. – Warszawa Gdańska kursuje w wydłużonej relacji do Olsztyna Gł. pod numerem 35124; kursujący 4 maja,

IC 13102 Marszałek Piłsudski rel. Warszawa Gdańska – Kraków Gł. kursuje w wydłużonej relacji z Olsztyna Gł. pod numerem 53124; kursujący 5 maja,

IC 91130 Zosia Łódź Fabryczna - Warszawa Wsch. wydłużony jako IC 15130 do Gdyni Gł.; kursujący 5 maja,

EIC 8100 Chrobry Szczecin Gł. - Warszawa Wsch. wydłużony jako EIC 8540 do Gdyni Gł.; kursujący 27 kwietnia i 4 maja,

EIC 1800 Chrobry Warszawa Wsch. - Szczecin Gł. wydłużony jako EIC 5840 z Gdyni Gł.; kursujący 28 kwietnia i 5 maja,

IC 61102 Konopnicka relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wschodnia kursuje w wydłużonej relacji do Olsztyna Gł. pod numerem 65124; kursujący 30 kwietnia i 5 maja,

IC 16108 Oleńka relacji Warszawa Gdańska – Wrocław Gł. kursuje w wydłużonej relacji z Olsztyna Gł. pod numerem 56124; kursujący 30 kwietnia i 5 maja,

TLK 53102 Lubomirski rel. Gdynia Gł. – Kraków Gł. kursuje w wydłużonej relacji do Przemyśla Gł.; kursujący 30 kwietnia i 4-5 maja,

TLK 35102 Lubomirski rel. Kraków Gł. – Gdynia Gł. kursuje w wydłużonej relacji z Przemyśla Gł.; kursujący 1 maja i 5-6 maja.

W majówkę, 2 maja 2024 roku w Warszawie odbędzie się finał Pucharu Polski w piłce nożnej. PKP Intercity uruchomi 3 dodatkowe pociągi specjalne dla kibiców ze Szczecina oraz 4 dodatkowe pociągi specjalne dla kibiców z Krakowa, a także wzmocni połączenia rozkładowe jadące z tych miast do stolicy.

Promocyjne ceny biletów PKP Intercity

Osoby planujące podróż z większą grupą mają możliwość skorzystania z promocji "Taniej z Bliskimi". Aby uzyskać 30% zniżki od podstawowej ceny biletów, wystarczy podróżować w grupie liczącej od 2 do 6 osób. Oferta ta jest dostępna w pociągach TLK i IC na trasach krajowych, a dodatkowo można ją łączyć z ulgami ustawowymi. Ważne jest, aby bilety zakupić najpóźniej na trzy dni przed odjazdem. Dzięki tej promocji, podróżowanie z rodziną lub grupą przyjaciół jest tańsze. Warto również korzystać z promocji "Bilet Rodzinny" na połączenia EIC i EIP, która pozwala na obniżenie kosztów podróży o 30%. Jest to korzystna oferta dla grupy od 2 do 5 osób, w której podróżuje przynajmniej jedno dziecko poniżej 16 roku życia.

We wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać także z Karty Dużej Rodziny, która daje 30% rabatu podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (bez względu na przynależność rodzinną).

Podróżując z dziećmi, warto pamiętać o tym, że dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity z ulgą 100% w wagonach 2. klasy. Wystarczy pobrać dla nich bilet z tą ulgą. Starszym dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37% - na podstawie legitymacji szkolnej.

Studenci mogą korzystać z ustawowej ulgi, która pozwala im na 51% zniżki na bilety PKP Intercity na wszystkie krajowe trasy. Wystarczy okazać ważną legitymację studencką. Seniorzy również mają możliwość taniego podróżowania z narodowym przewoźnikiem. Każdy, kto ukończył 60 lat, może skorzystać z oferty "Bilet Seniora", która zapewnia 30% zniżki na podróże krajowe we wszystkich kategoriach pociągów, zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie. Wystarczy okazać konduktorowi dowód tożsamości z datą urodzenia. Osoby na emeryturze lub rencie, niezależnie od wieku, mają prawo do dwóch przejazdów rocznie z 37% zniżką w drugiej klasie we wszystkich kategoriach pociągów na trasach krajowych. Podczas kontroli, oprócz dowodu tożsamości, powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednią instytucję, na przykład przez lokalną jednostkę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Tańsze przejazdy w środku tygodnia

Osoby podróżujące podczas tegorocznej majówki, która wypada w środku tygodnia, mogą skorzystać z oferty Mulitprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Obowiązują one przez trzy doby – od północy we wtorek do godz. 24:00 w czwartek i umożliwiają dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie – 396 zł.

Planowanie podróży

Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy pociągów, a także możliwościach zakupu biletów, są dostępne na stronie intercity.pl oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Dostępna jest również infolinia pod numerem +48 22 322 22 22 (koszt zgodny z taryfą operatora). Ponadto, w trakcie długiego weekendu do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. PKP Intercity zachęca do wcześniejszego planowania podróży i zakupu biletów.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.