Nowy prezes dużego banku

Nowy prezes mBanku

Będzie nowy prezes mBanku. "Powołanie Cezarego Kocika na stanowisko prezesa zarządu mBanku S.A. przez radę nadzorczą jest uwarunkowane pozytywną oceną odpowiedniości kandydata oraz zgodą Komisji Nadzoru Finansowego" -informuje bank w komunikacie. Cezary Kocik ma zasiąść w fotelu prezesa po zakończeniu pełnienia tejże funkcji przez Cezarego Stypułkowskiego, który prezesem mBanku (wcześniej BRE Banku) jest od 2010 roku.

Kim jest Cezary Kocik, który to najprawdopodobniej będzie nowym prezesem mBanku? Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość. W 2015 r. ukończył Advanced Management Program AMP w Harvard Business School, a w marcu 2018 r. kurs Strategic Management in Banking w INSEAD. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Zaś Cezary Stypułkowski, który to 14 lat stał na czele banku, to polski prawnik, bankowiec, w latach 1991–2003 prezes Banku Handlowego, w latach 2003–2006 prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 2010 prezes BRE Banku, po zmianie nazwy – mBanku.

Co wiemy o samym mBanku? mBank SA – bank uniwersalny z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie działający od 1986. W latach 2000–2013 mBank był marką handlową banku internetowego należącą do BRE Banku. Na koniec 2021 była to czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce.

