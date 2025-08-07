Emeryci, którzy przeszli na świadczenie w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem, otrzymają wyrównanie swoich emerytur.

ZUS ponownie przeliczy wysokość świadczeń bez konieczności składania wniosków przez emerytów.

Koszt całej operacji wyniesie około 287 milionów złotych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe kwoty emerytur będą wypłacane od 2026 roku.

Problem emerytur czerwcowych wreszcie rozwiązany

Sprawa tzw. emerytur czerwcowych to jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów polskiego systemu emerytalnego ostatnich lat. Osoby składające wnioski o emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 były pokrzywdzone przez ówczesne przepisy, które nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych przy ustalaniu wysokości świadczenia.

W praktyce oznaczało to, że emeryci przechodzący na świadczenie w czerwcu mogli otrzymywać emerytury nawet o kilkaset złotych niższe niż osoby, które wystąpiły z wnioskiem na przykład w maju tego samego roku. Na ten problem wielokrotnie zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny, wskazując na nierówne traktowanie emerytów.

Automatyczne przeliczenie świadczeń przez ZUS

Zgodnie z przyjętą ustawą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości świadczeń bez konieczności składania wniosków przez zainteresowanych. To oznacza, że emerytom nie grozi żadna dodatkowa biurokracja - całą procedurę przeprowadzi automatycznie ZUS.

Kluczową zasadą będzie przeliczenie emerytury tak, jakby osoba przeszła na świadczenie w maju danego roku, a nie w czerwcu. Nowa kwota emerytury zostanie następnie poddana waloryzacji na zasadach obowiązujących po dniu przyznania świadczenia. Ważne, że ustalone świadczenie nie będzie mogło być niższe niż dotychczas wypłacane.

Koszt i skala operacji przeliczenia czerwcowych emerytury

Jak poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, realizacja projektu w pierwszym roku będzie kosztowała około 287 milionów złotych. Całość tej kwoty zostanie pokryta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z szacunków ZUS wynika, że ustawa zostanie zaadresowana do około 95 tysięcy emerytów i rencistów pobierających rentę rodzinną. To znacząca grupa osób, która przez lata otrzymywała zaniżone świadczenia z powodu wadliwych przepisów prawnych.

Kiedy nowe emerytury czerwcowe?

Świadczenia w nowej wysokości będą wypłacane dopiero od 2026 roku - wtedy też ustawa wejdzie w życie. Choć emerytom przyjdzie jeszcze poczekać na wyrównanie, to procedura legislacyjna przebiega sprawnie.

Debata nad regulacją zaplanowana jest na najbliższe posiedzenie Senatu, które rozpocznie się w czwartek. Biorąc pod uwagę rekomendację komisji senackiej o przyjęciu ustawy bez poprawek, można spodziewać się, że proces legislacyjny zostanie wkrótce zakończony.

Problem częściowo rozwiązany wcześniej

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Sejm uchwalił już nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która częściowo rozwiązywała problem emerytur czerwcowych. Ustawa zmieniła zasady wyliczania świadczeń na stałe, dlatego osoby osiągające wiek emerytalny w czerwcu mogą już bez obaw składać wnioski o emerytury w tym miesiącu.

Tamta nowela nie przewidywała jednak ponownego przeliczenia świadczeń dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dopiero obecna ustawa ma ostatecznie zamknąć tę sprawę i zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich emerytów, niezależnie od miesiąca przejścia na świadczenie.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Posłuchaj: