Już jutro pierwsze posiedzenie RPP w 2025 roku. Co ze stopami procentowymi?

Zgodnie z harmonogramem, 15-16 stycznia 2025 roku odbędzie się dwudniowe posiedzenie RPP, na którym zapadną decyzje dotyczące stóp procentowych. To właśnie w środę 15 stycznia GUS opublikuje o 10:00 finalny odczyt inflacji za 2024 roku, razem z kategoriami koszyka inflacyjnego. Zaczną też spływać dane o inflacji m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, czy Hiszpanii, a także szacunku o PKB Niemiec (a jak wiemy nasz zachodni sąsiad jest istotnym partnerem gospodarczym Polskim).

Dane mogą wpłynąć na potencjalne dalsze plany RPP, choć raczej nie ma co się spodziewać gwałtownych ruchów, co najwyżej weryfikacji dotychczasowych prognoz NBP. Prezes banku centralnego Adam Glapiński po grudniowym posiedzeniu RPP ku zaskoczeniu wielu analityków zapowiedział, że stopy procentowe mogą być obniżane dopiero w 2026 roku, a w październiku 2025 roku co najwyżej rozpocznie się dyskusja na temat ruchów w tym zakresie.

Adam Glapiński będzie przegłosowany w RPP i obniżka stóp będzie wcześniej?

Tymczasem członek RPP Ludwik Kotecki mówił w rozmowie z money.pl w styczniu br., że tak długie przeciągnie obniżek jest stanowiskiem Adama Glapińskiego, a nie innych członków rady. Jego zdaniem sytuacja gospodarcza w Polsce uzasadnia przeprowadzenie obniżek stóp procentowych jeszcze w 2025 roku, ale w niewielkim stopniu o 0,5-1 punkt procentowy.

Należy pamiętać, że głos Adama Glapińskiego w RPP liczy się tak samo, jak każdego innego członka i decyzję podejmowane w ramach rady mogą być przegłosowane. Nawet jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to raczej nie w styczniu.

Ostatni raz RPP zmieniła stopy procentowe w dniach 3-4 października 2023 roku obniżając je o 0,25 proc. Oskarżono wtedy radę o "polityczną" obniżkę, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, na co prezes NBP zareagował oburzeniem, podkreślając, że RPP jest organem niezależnym od rządu.

Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. w skali roku.