Już możesz rozliczyć podatek PIT za 2023. Jak działa usługa Twój e-PIT?

15 luty – można już rozliczyć PIT elektronicznie

15 lutego to kluczowa data początkowa dla wypełniania rocznego zeznania PIT. Tego dnia podgląd sporządzonej przez urząd skarbowy deklaracji jest już dostępny.

Można wskazać kilka sposobów zalogowania, a następnie dopełnienia formalności w ramach e-PIT. Standardowa wersją jest aplikacja mObywatel, która umożliwia załatwianie całego szeregu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Jeśli podatnik dysponuje profilem zaufanym, to również uzyskuje opcję na wypełnienie PIT-u bez użycia papierowych formularzy.

Trzecia opcja to bankowość elektroniczna, która podobnie jak aplikacja mObywatel, umożliwia załatwianie szeregu spraw urzędowych online.

Kolejna możliwość to logowanie przy użyciu danych autoryzacyjnych, takich jak numer PESEL i kwota przychodu z poprzedniej deklaracji.

E-PIT przedsiębiorców. Część danych należy uzupełnić samodzielnie

Przedsiębiorcy mogą już wypełniać e-PIT jednak tutaj trudności są potencjalnie większe niż u pracujących na etacie. Urząd nie dysponuje wszystkimi danymi związanymi z działalnością gospodarczą, niektóre rubryki mogą być puste, z koniecznością samodzielnego wypełnienia. Po upewnieniu się, że nic nie brakuje, należy deklarację zaakceptować i wysłać.

E-PIT: samodzielnie wpisać ulgi podatkowe, inaczej może ominąć zwrot podatku

Ulgi podatkowe dają możliwość obniżenia podatku lub uzyskania zwrotu. Jednak należy zadbać we własnym zakresie o wpisanie ulg do deklaracji oraz ich udokumentowanie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych na etacie.

Zwrot nadpłaty PIT następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, jeśli złożono PIT papierowy lub 45 dni od dnia złożenia zeznania, jeśli złożono PIT w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Elektroniczny PIT jest prostszy niż papierowy, w dodatku przyspiesza zwrot podatku.

