Kaufland wprowadza do oferty Ustroniankę w butelce 3,001 litra, która nie podlega systemowi kaucyjnemu.

Promocja na wodę w nietypowej butelce dostępna jest w gazetce Kauflandu w dniach 2-8 października 2025.

System kaucyjny w Polsce obejmuje butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra i (od 2026 r.) butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Ustronianka z Kauflanda omija przepisy o systemie kaucyjnym?

Oferta z Ustronianką pojawiła się w oficjalnej gazetce Kauflandu, obowiązującej w dniach 2-8 października 2025 roku. Woda w butelce o nietypowej pojemności 3,001 litra dostępna jest w promocyjnej cenie 2,69 zł. Kaufland wyraźnie podkreśla, że "butelka nie podlega systemowi kaucyjnemu". Czy to próba obejścia nowych przepisów?

System kaucyjny wprowadzony 1 października 2025 roku ma na celu zwiększenie recyklingu opakowań po napojach i dotyczy m.in. butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów. Tym samym butelka o pojemności 3,001 litra nie podlega systemowi kaucyjnego, bo jest zbyt duża. Ponadto butelki objęte systemem kaucyjnym będą specjalnie oznakowane. Ta butelka została oznakowana w gazetce, jako "niepodlegająca kaucji".

Warto dodać, że kaucja na butelki plastikowe do 3 litrów wynosi 50 groszy, więc dzięki omijaniu przepisów, producent może sprzedawać swoją wodę taniej. Oczywiście kaucja jest zwrotna, ale w takim wypadku klient nie musi później wracać z butelką, aby ją oddać.

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny wprowadza kaucję na butelki, która jest wliczona w cenę napoju w butelce plastikowej (do 3 litrów), puszce metalowej (do 1 litra) lub butelce szklanej wielorazowego użytku (do 1,5 litra).

Kaucję można odebrać w punkcie odbioru opakowań, które mają znajdować się we wszystkich sklepach o powierzchni powyżej 200 m kw. Mniejsze sklepy również będą musiały prowadzić odbiór, jeśli sprzedają napoje w opakowaniach objętych kaucją. Obecnie kaucja jest zwracana po oddaniu pustego opakowania do sklepu. Od 1 stycznia 2026 roku system obejmie również szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra (kaucja 1 zł).

