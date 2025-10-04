• W 2025 roku przewidziane są tylko trzy niedziele handlowe, wszystkie w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia.

• Obowiązująca ustawa z 2018 roku ma na celu zapewnienie pracownikom handlu czasu wolnego i odpoczynku.

• Istnieją wyjątki od zakazu handlu, np. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie czy sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli.

• Znajomość kalendarza i wyjątków pozwala na efektywne planowanie zakupów, szczególnie że najbliższa niedziela handlowa to dopiero grudzień 2025.

Niedziele handlowe w Polsce. Ile jeszcze niedziel handlowych przed nami w 2025 roku? Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych 2025? Zanim wybierzesz się na zakupy w niedzielę 5 października 2025 roku, sprawdź, czy sklepy takie jak Lidl, Biedronka będą w ogóle otwarte. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zasady dotyczące handlu w niedziele są ściśle określone. Ustawa ta wprowadziła stopniowe ograniczenia, a obecnie handel w niedziele jest dozwolony jedynie w kilka wyznaczonych dni w roku. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Wprowadzone przepisy regulują, w które niedziele sklepy mogą być otwarte, a w które obowiązuje zakaz handlu.

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na rok 2025, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać aż do końca roku. Warto zaplanować zakupy świąteczne z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili. Warto pamiętać, że od zakazu handlu w niedziele istnieją pewne wyjątki. Otwarte mogą być m.in.:

stacje benzynowe,

apteki,

kwiaciarnie,

cukiernie,

lodziarnie,

sklepy z pamiątkami,

placówki handlowe na dworcach i lotniskach.

Ponadto, handel może być prowadzony przez właścicieli sklepów osobiście. Znajomość kalendarza niedziel handlowych oraz wyjątków od zakazu handlu pozwala na lepsze planowanie zakupów. Warto śledzić aktualne informacje na ten temat, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Pamiętaj, że najbliższa okazja do zrobienia zakupów w niedzielę przypada dopiero na grudzień 2025 roku.

