Tylko 4 niedziele handlowe do końca 2025 roku: Do końca 2025 roku przewidziano jedynie 4 niedziele handlowe: 31 sierpnia, 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia, co oznacza brak handlu w sierpniu 2025 roku.

Wakacje z ograniczonym handlem: Pomimo wzrostu zapotrzebowania, w dwumiesięcznych wakacjach 2025 roku przypada tylko jedna niedziela handlowa (31 sierpnia).

10 sierpnia 2025 to niedziela niehandlowa: Sklepy wielkopowierzchniowe (Lidl, Biedronka, Dino) będą zamknięte, a zakupy możliwe tylko w placówkach objętych wyjątkami.

Wyjątki od zakazu handlu: W niedziele niehandlowe otwarte są m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, piekarnie, lodziarnie, placówki gastronomiczne, rozrywkowe oraz sklepy, w których sprzedaje właściciel.

Wakacje dobiegają końca. Już w poniedziałek, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Czy zapominalscy i osoby, które szkolne zakupy zostawiły dosłownie na ostatni moment będą mogli zrobić je w tę niedzielę [31.08.2025]? Kiedy sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Dino będą otwarte, a kiedy zamknięte? Odpowiadamy na te pytania, prezentując aktualne przepisy i kalendarz niedziel handlowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele. Obecnie, handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. I co ważne, w okresie całych dwumiesięcznych wakacji niedziele handlowe przypadają jedynie dwa razy. I co ciekawe, choć wakacje dobiegają końca, to dopiero jedna z zaplanowanych niedziel handlowych jest za nami. Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Niedziela 31 sierpnia 2025 - jak są czynne sklepy?

Niedziela przypadająca na dzień 31 sierpnia 2025 roku jest niedzielą handlową. Zatem w tę niedzielę zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl czy Biedronka. W niedziele niehandlowe, kiedy to wielkopowierzchniowe sklepy i dyskonty takie jak sklepy sieci Lidl i Biedronka są zamknięte ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe,

apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,

kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,

piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta,

sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe,

placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta,

placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.