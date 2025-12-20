Ostatnia szansa na świąteczne zakupy! 21 grudnia 2025 ostatnią niedzielą handlową w roku

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-20 10:03

Grudniowe szaleństwo zakupowe w pełni! Dla tych, którzy odkładają świąteczne prezenty na ostatnią chwilę, mamy ważną informację: 21 grudnia 2025 to ostatnia niedziela handlowa w tym roku. Czy to oznacza, że wszystkie sklepy będą otwarte? Jak wyglądają przepisy dotyczące niedziel handlowych w Polsce i co warto wiedzieć przed wyruszeniem na zakupy? Sprawdźmy to!

Roześmiana para z zakupami w dłoniach, kobieta w czerwonej czapce i szarym płaszczu wskazuje ręką, a mężczyzna w zielonym płaszczu i szaliku patrzy na nią z uśmiechem, w tle świątecznie udekorowane witryny sklepowe. Ostatnia niedziela handlowa w grudniu, o czym możesz przeczytać w Super Biznes.

i

Zapewne wielu z nas z niecierpliwością czeka na okres przedświąteczny, czas radości, spotkań z rodziną i oczywiście… zakupów! Jednak w gąszczu przygotowań warto pamiętać o obowiązujących przepisach dotyczących handlu w niedziele. W 2025 roku kalendarz niedziel handlowych jest ograniczony, dlatego tak ważne jest, aby dobrze zaplanować swoje świąteczne i sylwestrowe zakupy.

Grudniowa niedziela handlowa – ostatnia w tym roku

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w 2025 roku przewidziano tylko kilka niedziel, w które sklepy mogą być otwarte. Jedną z nich jest niedziela, 21 grudnia. To ostatnia szansa w tym roku na zrobienie zakupów w niedzielę, co z pewnością ucieszy osoby, które z różnych powodów nie mogą tego zrobić w dni powszednie.

Przepisy dotyczące niedziel handlowych w Polsce są tematem szeroko dyskutowanym i ulegają zmianom. Obecnie obowiązujące regulacje wprowadzają ograniczenia w handlu w niedziele, z wyjątkiem kilku ściśle określonych dat w roku.

Warto pamiętać, że nie wszystkie placówki handlowe podlegają tym samym ograniczeniom. Wyjątki dotyczą między innymi:

  • Stacji benzynowych
  • Aptek
  • Kwiaciarni
  • Sklepów z pamiątkami
  • Placówek gastronomicznych

Ponadto, nawet w niedziele objęte zakazem handlu, niektóre sklepy mogą być otwarte dzięki wykorzystaniu pracy właścicieli lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Niedziele handlowe mają znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Dla wielu osób, szczególnie tych pracujących w tygodniu, niedziela jest jedynym dniem, w którym mogą spokojnie zrobić zakupy. Z kolei dla handlowców, dodatkowe dni handlowe oznaczają potencjalny wzrost obrotów i zysków.

Jednak wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele ma również swoich zwolenników, którzy argumentują, że pracownicy handlu powinni mieć prawo do odpoczynku i spędzania czasu z rodziną.

Jak zaplanować zakupy przedświąteczne?

Aby uniknąć stresu związanego z zamkniętymi sklepami, warto odpowiednio wcześniej zaplanować swoje zakupy przedświąteczne. Oto kilka wskazówek:

  • Sprawdź kalendarz niedziel handlowych: Upewnij się, które niedziele w grudniu są handlowe i zaplanuj zakupy z wyprzedzeniem.
  • Zrób listę zakupów: Przygotuj listę potrzebnych produktów, aby uniknąć impulsywnych zakupów i zaoszczędzić czas.
  • Wykorzystaj dni powszednie: Jeśli masz taką możliwość, zrób zakupy w dni powszednie, kiedy sklepy są mniej zatłoczone.
  • Skorzystaj z zakupów online: Rozważ zrobienie zakupów online, co pozwoli Ci uniknąć stania w kolejkach i zaoszczędzić czas.
  • Pamiętaj o lokalnych sklepach: Wspieraj lokalnych przedsiębiorców, robiąc zakupy w małych sklepach i na targach.

Przyszłość niedziel handlowych – co nas czeka?

Kwestia niedziel handlowych w Polsce wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Nie jest wykluczone, że w przyszłości przepisy dotyczące handlu w niedziele ulegną zmianom. Warto śledzić aktualne informacje i komunikaty, aby być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami.

Podsumowując, 21 grudnia 2025 to ostatnia niedziela handlowa w tym roku. Wykorzystaj ten dzień na zrobienie potrzebnych zakupów, aby w spokoju przygotować się do świąt. Pamiętaj o wcześniejszym zaplanowaniu zakupów i sprawdzeniu, które sklepy będą otwarte. Życzymy udanych zakupów i radosnych świąt!

  • W 2025 roku 21 grudnia to ostatnia niedziela handlowa, idealna do zaplanowania świątecznych i sylwestrowych zakupów.
  • Ograniczenia w handlu w niedziele mają wyjątki, np. stacje benzynowe czy apteki, a niektóre sklepy mogą być otwarte dzięki pracy właścicieli.
  • Odpowiednie zaplanowanie zakupów przedświątecznych, w tym sprawdzenie kalendarza niedziel handlowych i korzystanie z zakupów online, pomoże uniknąć stresu.
  • Artykuł przypomina, że przyszłość niedziel handlowych w Polsce jest niepewna, co podkreśla wagę śledzenia aktualnych przepisów.
