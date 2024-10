Kapitalna promocja w Lidlu. Znicze za 1 grosz!

Promocje na znicze w Lidlu

W supermarketach i dyskontach dostępny jest już szeroki wybór zniczy. Ceny niestety są wyższe niż w poprzednim roku, dlatego warto szukać promocji. W ten sposób możemy dużo zaoszczędzić, bo 1 listopada na cmentarzach będzie drogo. Dobrą promocję na Wszystkich Świętych proponuje Lidl. Ceny zniczy w Lidlu zaczynają się od 3,99 zł za szklany znicz zalewany, który dostępny jest w dwóch kolorach - białym i czerwonym, ma 13 cm wysokości, a jego czas palenia wynosi 27 godzin.

Ale dzięki promocji w Lidlu znicze możemy kupić za 1 grosz! Od czwartku 17.10 do soboty 19.10 w Lidlu mamy promocję 2+1 za grosz. Przy zakupie 3 dowolnych zniczy, trzeci najtańszy kosztuje tylko 1 grosz.

To nie wszystkie promocje na znicze dostępne w Lidlu. Taniej możemy kupić:

* znicz Kalia, wysokość 23 cm, czas palenia 30 h, przy zakupie 6 sztuk kosztuje 5,59 zł

* znicz z krzyżem, wysokość 35 cm, czas palenia 50 h, przy zakupie 6 sztuk kosztuje 11,99 zł

* znicz Kapliczka, wysokość 17 cm, czas palenia 25 h, przy zakupie 6 sztuk kosztuje 4,79 zł

* wkład LED do znicza, czas palenia 50 dni kosztuje 5,99 zł/6,99 zł.

Nowe korzyści dla klientów Lidla

Lidl rozszerzył funkcjonalność swojej aplikacji Lidl Plus o nowe możliwości – dodatkowe benefity. Dzięki nim użytkownicy aplikacji będą mogli: zatankować taniej na stacjach Shell, kupić bilety ze zniżką w kinach Cinema City, skorzystać ze specjalnej oferty Plus na Kartę, otrzymać 40 proc. zniżki do największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago. Na klientów czekać będzie również tańszy dostęp do cyfrowej prasy i podcastów w platformie Onet Premium, a także bezpłatne konsultacje lekarskie w ramach ubezpieczenia Nationale Nederlanden.

