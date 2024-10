Kapitalne promocje w Lidlu. Mega oferta na jesienne dni

Akcesoria kuchenne w promocji Lidla

Na lidlowe półki trafi must have wśród kuchennych niezbędników – garnki żeliwne z pokrywką (4,5 l) od marki Masterpro, które będzie można kupić aż 50 proc. taniej, w cenie 129 zł/zestaw, natomiast za te w mniejszej wersji (3 l), zapłacimy 99 zł/zestaw. Wysokiej jakości kolekcja dostępna wyłącznie w sieci Lidl Polska, idealnie sprawdzi się do duszenia, gotowania i pieczenia w piekarniku ulubionych potraw. A co więcej, jest przystosowana do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych.

Do soboty, 12 października, użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z promocji na robot kuchenny MultiTalent 3, 800 W od marki Bosch, za który zapłacą 150 zł taniej, 349 zł/zestaw. W ofercie sieci pojawi się również blender ręczny 600 W SilverCrest 22 proc. taniej – za 69,99 zł/zestaw. Natomiast do przechowywania żywności i sprawienia, że pozostanie ona świeża na dłużej, Lidl Polska poleca zgrzewarkę próżniową SilverCrest, którą użytkownicy aplikacji Lidl Plus dostaną 60 zł taniej, w cenie 89 zł/zestaw.

Niezbędniki na jesienne wieczory w Lidlu

W promocji w Lidlu znajdziemy czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, 1500 W z 28-procentowym rabatem (49,99 zł/zestaw), a także zestaw 3 kubków lub zaparzacz 25 proc. taniej, za 44,99 zł/1 szt./1 zestaw. Kiedy przygotujemy swój napar, możemy wygodnie rozsiąść się w fotelu i przykryć się kocem z dzianiny 130 x 170 cm od Livarno Home (34,99 zł/szt.), który kupimy w ofercie online sieci. A na chłodne wieczory, sieć poleca termowentylator z pilotem, 2000 W SilverCrest (99 zł/zestaw) – dostępny online oraz zestaw i klimatycznych świec zapachowych 200 g Yankee Candle, które dostaniemy z kolei w sklepach stacjonarnych sieci w cenie 24,99 zł/szt.

Jesienne porządki z Lidlem

Od czwartku, 10 października, do czwartku, 17 października, na lidlowe półki trafią akcesoria marki Vileda, ułatwiające domowe porządki. Za suszarkę na pranie UNIVERSAL, po aktywowaniu kuponu zapłacimy 20 zł taniej – 79 zł/szt. Na użytkowników aplikacji będzie również czekał rabat 20 zł na zestaw do mycia podłóg (79 zł/zestaw), który usunie ponad 99% bakterii! W ofercie online sieci, będzie można kupić odkurzacz kominkowy 1000 W, 20 l od marki Parkside za 249 zł/zestaw!

Promocje w Lidlu. Halloween z “Wednesday”

Od soboty, 12 października w Lidlu pojawi się specjalna oferta produktów na Halloween. Fani „Wednesday” z pewnością docenią akcesoria związane z serialem – dwustronną poduszkę Wednesday 40 x 40 cm kupimy za 19,99 zł/szt., natomiast dwustronna pościel Wednesday będzie dostępna z 25 proc. rabatem, w cenie 59,99 zł/zestaw. Podczas halloweenowego wieczoru nie może zabraknąć również akcesoriów imprezowych (7,99 zł/1 szt./1 zestaw), których motywy przedstawiają główną bohaterkę. Kostiumy dziewczęce lub chłopięce z nadrukami świecącymi w ciemności kupimy 25 proc. taniej – za 29,99 zł/1 szt./1 zestaw. Natomiast zestawy tatuaży (12,99 zł/zestaw), gadżetów fluorescencyjnych (11,99 zł/zestaw) czy maski filcowe dziecięce (4,99 zł/szt.) będą idealnym dopełnieniem każdego stroju!

QUIZ PRL. Jakie baśnie towarzyszyły Twojemu dzieciństwu w PRL? Pytanie 1 z 15 Jakiego miasta dotyczy legenda o Bazyliszku, który mieszkał przy ul. Krzywe Koło? Gdańska Warszawy Wrocławia Dalej