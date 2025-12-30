KDR przysługuje rodzicom wychowującym lub wychowującym w przeszłości co najmniej troje dzieci, a także dzieciom (z uwzględnieniem wieku lub niepełnosprawności).

Karta oferuje zniżki (5-10%) na zakupy, paliwo, usługi medyczne oraz darmowy wstęp do parków narodowych i ulgi w kulturze/sporcie.

Od 2026 r. posiadacze KDR mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 365 dni, zamiast standardowych 180 dni.

KDR jest bezpłatna i można ją wyrobić online lub w gminie, z czasem oczekiwania do 30 dni.

Kto może otrzymać KRD

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Uprawnienie obejmuje zarówno rodziców biologicznych, jak i zastępczych. KDR mogą posiadać także dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę — ważne, by w chwili składania wniosku warunek wieku spełniało co najmniej troje dzieci w rodzinie.

Dla dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności karta przysługuje bez względu na wiek. Z programu mogą korzystać również małżonkowie rodziców oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Warto pamiętać o zmianach z 2019 r.: od tego czasu Karta Dużej Rodziny może zostać przyznana także osobom, które wychowały łącznie troje dzieci w przeszłości — nawet jeśli dzieci są dziś dorosłe.

Co daje karta dużej rodziny: zniżki i oszczędności

Regularne korzystanie z KDR może realnie odciążyć domowy budżet, bo u partnerów programu obowiązują zniżki najczęściej na poziomie 5–10 proc.. Rabaty obejmują m.in.:

* tańsze zakupy w sieciach takich jak Auchan, Lidl, Kaufland, Piotr i Paweł, POLOmarket,

* zniżki na usługi medyczne oraz sanatoryjne,

* niższe ceny paliwa na stacjach m.in. Circle K i Orlen,

* bezpłatny wstęp do parków narodowych,

* ulgi w muzeach, galeriach, teatrach, kinach i innych instytucjach kultury,

* preferencyjne ceny na basenach, siłowniach i w klubach fitness.

KRD w 2026 r.: zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 365 dni

Najważniejsza nowość dotyczy osób, które stracą pracę. W wyniku zmian w przepisach wprowadzonych w 2025 r., od 2026 r. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny uzyskają szczególne prawo w urzędach pracy: wydłużenie okresu pobierania świadczenia.

Standardowo zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez 180 dni, natomiast posiadacze KDR będą mogli otrzymywać go nawet przez 365 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość świadczenia jest zróżnicowana w czasie. Obecnie zasiłek wynosi 1662,00 zł przez pierwsze 90 dni, a następnie 1305,20 zł w kolejnych dniach przysługiwania prawa do zasiłku.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby: online lub w gminie. Aby zrobić to przez internet, należy zalogować się na portal MRiPS Emp@tia [KLIKNIJ-LINK] i przesłać formularz elektronicznie. Wydanie karty jest bezpłatne, a dokument powinien zostać przygotowany w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu złożenia wniosku.

PTNW Balcerowicz