Kasjerka ma pełne prawo nie wydać grosza. Jak to możliwe?

Kasjerka może nie wydać grosza

Kasjerka ma pełne prawo nie wydać grosza, a co więcej jej pytanie, czy może "być winna grosik" to jej dobra wola. Jeśli się nie zgodzimy, to przepisy prawa pozwalają nawet jej odmówić sprzedaży, gdy nie ma jak wydać reszty. Sprzedawca musi jednak dobrze umotywować swoją odmowę - jeśli bowiem powie "nie bo nie", to może zostać ukarany grzywną od kilkudziesięciu do nawet 5 tys. zł. Ale jeśli jako powód poda niemożność wydania reszty za zakupy to zgodnie z prawem może tak zrobić.

Klient powinien mieć odliczoną kwotę lub zapłacić kartą

- Teoretycznie sprzedawca nie ma obowiązku wydania reszty, czyli konsument powinien mieć odliczoną kwotę - skomentował Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK cytowany przez biznes.interia.pl. Także Kodeks cywilny zwraca uwagę na to, że w drodze sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany przekazać na kupującego własność rzeczy i wydać mu je. Z kolei po stronie nabywcy, czyli klienta, leży konieczność odebrania towaru i zapłacenia ustalonej ceny. Nie ma ani słowa o wydawaniu reszty. Sprzedający może odmówić transakcji, jeśli "nie ma wydać". Aby uniknąć takich sytuacji, lepiej mieć odliczoną kwotę za zakupy lub płacić kartą.

