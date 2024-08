10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Kaufland rusza z handlem w sieci

Kaufland ma w Polsce ponad 245 sklepów, gdzie możemy kupić produkty spożywcze, chemię gospodarczą i non – food. Teraz właściciele firmy poinformowali, że już 7 sierpnia rusza sklep internetowy Kaufland.pl. W ofercie platformy znajdziemy asortyment oferowany przez zewnętrznych sprzedawców detalicznych w kategoriach takich jak dom, elektronika, ogród i majsterkowanie, kuchnia i gospodarstwo domowe, niemowlęta i dzieci, sport i moda – podaje serwis wirtualnemedia.pl.

- " Fundamentem działalności sieci Kaufland od zawsze był handel stacjonarny, oparty na bezpośrednim kontakcie z klientem. Jako firma otwarta na innowacje idziemy o krok dalej i wkrótce zaoferujemy konsumentom dostęp do szerokiej gamy produktów z różnych kategorii również w przestrzeni online, a sprzedawcom z Polski zapewnimy dostęp do atrakcyjnego, polskiego i międzynarodowego kanału dystrybucji, który otworzy im drogę do rozwoju biznesu. Jesteśmy przekonani, że rozpoznawalność i wartości naszej marki uczynią Kaufland Marketplace jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w naszym kraju" - mówi Michał Łagunionek, prezes Kaufland Polska.

Już dziś na polskiej platformie Kaufland.pl zarejestrowanych jest ponad 2 tys. sprzedawców detalicznych. Polska będzie czwartym krajem, w którym mogą oni korzystać z rozwiązania Kaufland Global Marketplace jako kanału sprzedaży.

Jak zrobić zakupy w sklepie internetowym Kaufland?

Kaufland.pl będzie współpracować z zewnętrznymi sprzedawcami detalicznymi, którzy we własnym imieniu zaoferują swoje produkty w serwisie online. Dostęp do platformy możliwy będzie w przeglądarce, jak również poprzez aplikację mobilną sieci. Oprócz ceny i szczegółów oferty klienci znajdą na stronie również informacje o danym sprzedawcy. Kupujący będą mogli korzystać z wielu metod płatności takich jak Blik, zakup na fakturę VAT oraz na raty, przelew bankowy online i zapłata kartą płatniczą. Artykuły zakupione za pośrednictwem platformy otrzymamy bezpośrednio od sprzedawcy