Kawa za grosze w KFC! Nowa promocja potrwa do końca listopada

Mega promocja na kawę w KFC

W KFC znajdziesz coś, co z pewnością ucieszy nie tylko Twoje kubki smakowe, ale także portfel – każdą kawę zgarniesz za jedyne 5 zł! Oferta będzie ważna do końca listopada. Kawa w KFC to mieszanka starannie wyselekcjonowanych ziaren, o niezapomnianym smaku i aromacie, który sprawi, że twój dzień będzie jeszcze lepszy. Już teraz klienci restauracji KFC z całej Polski mogą zamówić dowolny rodzaj i pojemność kawy za jedyne 5 zł używając specjalnego kodu DOBRAKAWKA. Jest to najpewniej najlepsza oferta na rynku. Tak dobrej jakości w tak korzystnej cenie nie znajdziecie nigdzie indziej.

Promocja DOBRAKAWKA dostępna jest we wszystkich restauracja KFC na miejscu i na wynos na terenie całej Polski do końca listopada. Oferta dotyczy wszystkich rodzajów kaw w każdym rozmiarze w ofercie KFC:

• Espresso 50ml

• Americano 200ml/400ml

• Latte 200ml/400ml

• Latte Macchiato 200ml/400ml

• Caramel Latte Macchiato 200ml/400ml

• Cappucino 200ml/400ml

• Flat White 200ml/40ml

Ponad 320 restauracji KFC działa w Polsce

KFC to światowa sieć restauracji serwująca dania z kurczaka, pionier restauracji szybkiej obsługi. Od ponad 90 lat, czyli od czasu otwarcia w 1930 r. pierwszej restauracji KFC w Stanach Zjednoczonych, smak kurczaków KFC pozostaje niepowtarzalny dzięki unikalnej, oryginalnej recepturze Colonela Sandersa. Dania w restauracjach KFC przygotowywane są ze świeżego, całego mięsa kurczaka. To restauracje dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość produktu i obsługi, w dobrej cenie. W Polsce marka KFC należy do holdingu AmRest – największego, niezależnego operatora sieci restauracji w Europie Środkowej i Wschodniej – który zarządza obecnie siecią ponad 320 restauracji KFC w naszym kraju.

