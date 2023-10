Gwiazdorska promocja w Lidlu! Karol Okrasa zachęca do zakupów

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Mega promocje w Lidlu na sprzęt do kuchni

Lidl Polska w najnowszej ofercie przedstawia profesjonalne wsparcie w gotowaniu – robota planetarnego 600 W marki SilverCrest. To urządzenie, testowane przez samego Karola Okrasę, sprawdzi się podczas zagniatania, mieszania oraz ubijania składników. Duża misa o pojemności aż 5 litrów pozwoli na przygotowanie smakowitych dań dla całej rodziny, a płynna regulacja prędkości z funkcją turbo, zapewni dokładne połączenie produktów w odpowiednim czasie. W zestawie znajduje się również hak i mieszadło z teflonową powłoką, zapobiegającą przywieraniu. Robot planetarny w różnych kolorach będzie dostępny od 19 do 21 października w sklepach stacjonarnych, a dzięki aktywacji kuponu z aplikacji Lidl Plus, będzie można go nabyć za jedyne 249 zł 1 , co oznacza oszczędność aż 100 złotych. Dodatkiem do robota może być forma lub zestaw dwóch form do pieczenia (34,99 zł 2 1 szt./zestaw) oraz zestaw akcesoriów cukierniczych (27,99 zł 3 /zestaw).

Promocje Lidla dla fanów kawy

Lidl do promocji dodaje ekspres ciśnieniowy kolbowy 1100 W SilverCrest. Wysokociśnieniowa dysza parowa w urządzeniu ma dwie funkcje: wylot gorącej wody oraz dyszę spieniającą mleko, a wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1 l wystarczy na przygotowanie kilku filiżanek. W zestawie znajduje się także miarka do kawy z tamperem oraz tacka ociekowa. Ekspres marki SilverCrest w sklepach Lidl Polska będzie można kupić od 19 do 21 października, a z aktywowanym kuponem w aplikacji Lidl Plus będzie on dostępny w promocyjnej cenie – 299 zł . W ofercie pojawi się również zestaw szklanek termicznych ze szkła borokrzemowego (39,99 zł 5 /zestaw), które dzięki podwójnym ściankom dłużej utrzymują temperaturę przygotowywanych napojów. Tylko w czwartek, 19 października, użytkownicy aplikacji Lidl Plus po aktywacji specjalnego kuponu kupią zestaw szklanek termicznych aż o 50% taniej – w cenie tylko 19,99 zł!

QUIZ PRL: Towary luksusowe za komuny! Kogo było na to stać? Pytanie 1 z 10 Marka zachodniego pudru do twarzy sprzedawanego w Pewexie, to: A.Yardley Marley Joni Mitchell Dalej