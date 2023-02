Kultowy Wtorkowy Kubełek KFC wraca w zaskakująco niskiej cenie!

Kończy się Mały ZUS Plus? Po nim do oddania ZUS prawie połowa dochodów

Wtorkowy Kubełek - wyjątkowa promocja w KFC

Wtorkowy Kubełek to jedna z najbardziej wyczekiwanych promocji w KFC, a powrót kubełka w lutym staje się już powoli zimową tradycją marki. Za każdym razem, gdy tylko Wtorkowy Kubełek pojawia się w KFC, cieszy się ogromną popularnością. Jego sława jest tak wielka, że od razu po zakończeniu promocji fani KFC pytają w mediach społecznościowych marki, kiedy rozpocznie się jego kolejna edycja. Wtorkowy Kubełek to zdecydowanie bardzo atrakcyjna cenowo propozycja. Marka z myślą o miłośnikach złocistego i pysznego kurczaka zaproponowała promocję, dzięki której więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na rozsmakowanie się flagowym produktem KFC. We Wtorkowym Kubełku za jedyne 19,95 zł dostaniemy aż 14 kawałków złocistego i soczystego kurczaka KFC, w tym 8 Strips, 4 Hot Wings oraz 2 kawałki kurczaka Kentucky. Tegoroczna promocja Wtorkowego Kubełka rozpocznie się 28 lutego i potrwa aż do 4 kwietnia. Będzie dostępna tylko w opcji do zamówienia na miejscu w restauracjach.

i Autor: materiały prasowe Kultowy Wtorkowy Kubełek powraca do KFC za jedyne 19.95!

Kubełek KFC - unikalny smak i polskie produkty

Kubełki KFC, które w ubiegłym roku obchodziły swoje 65. urodziny, są najbardziej charakterystyczną pozycją w menu restauracji. Chociaż wielu próbowało odtworzyć smak panierki KFC, oryginał jest tylko jeden. Nie powinno to dziwić bowiem niepowtarzalna receptura pysznego kurczaka KFC została stworzona przez założyciela restauracji KFC – Colonela Harlanda Sandersa i od 1940 roku pozostaje sekretem. Oryginalny przepis strzeżony jest w specjalnym sejfie w Louisville w stanie Kentucky. Jedyne, co do tej pory wiemy to fakt, iż w skład panierki wchodzi 11 ziół i przypraw, a dwie z nich to pieprz i sól. Z uwagi na konieczność ujawnienia receptury, która od 80 lat pozostaje niezmienna, przepis na panierkę nie został nigdy opatentowany. W 1957 roku po raz pierwszy kawałki kurczaka KFC zostały sprzedane właśnie w kubełku i do dziś jest on wierny Chociaż potrawy KFC mają rodowód w dalekiej Luizjanie, to zdecydowana większość składników pochodzi z Polski.

Sonda Czy korzystasz z oferty KFC? TAK NIE