i Autor: Shutterstock Popeye fast food

Nowość na rynku

McDonald’s i KFC w opałach? Nowy fast foodowy gigant wkracza do Polski

W 2023 roku do Polski wkroczy fast foodowy gigant - restauracja Popeyes. Sieć Popeyes ma własną siedzibę w Polsce - konkretnie we Wrocławiu. Jest to globalna marka posiadająca tysiące restauracji na całym świecie.