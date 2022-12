Polacy masowo wykupują oferty na wakacje 2023. Biura podróży rozszerzają oferty!

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Polacy wykupują oferty wakacyjne na lato 2023. Wzrost cen nie jest przeszkodą

Biura podróży przeżywają prawdziwe oblężenie. Rekordowym w historii był rok 2019 - jednak 2022 rok zbliża się i ma szansę na poprawę tego rekordu. Jak informują przedstawiciele branży sprzedaż oferty na rok 2023 idzie równie obiecująco.

"Wzrost liczby rezerwacji wynosi obecnie 24 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, a ceny przyszłorocznych wyjazdów są wyższe o około 16 proc." - poinformował Piotr Henicz, wiceprezes Itaki cytowany przez Puls Biznesu. Marcin Dymnicki, prezes TUI Poland dodał, że "sprzedaż first minute przebiega bardzo dobrze, notowany jest duży wzrost pomimo wzrostu cen o średnio 20 proc.". Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelData wyjazdy na sierpień 2023 są obecnie średnio o 1023 zł (28 proc.) droższe niż rok temu.

Członek zarządu giełdowego biura Rainbow Maciej Szczechura podkreślił na łamach "PB", że podwyżka cen "nie przestraszyła klientów" a przedsprzedaż przyszłorocznego lata jest obecnie o 20 proc. wyższa niż w tym samym momencie ubiegłego roku. "Na naszą korzyść działa fakt, że wakacje kupowane teraz kosztują mniej niż last minute z minionego lata. Koszty paliwa lotniczego i słaby złoty sprawiły, że nie było praktycznie tanich wyjazdów na ostatnią chwilę, a po takich doświadczeniach klienci zawsze chętniej kupują w przedsprzedaży " - powiedział.

Najpopularniejsza destynacja przyszłorocznych wakacji

Jednym z najpopularniejszych celów podróżniczych jest Turcja. W przypadku biura Coral travel aż 80 proc. wszystkich rezerwacji dotyczy właśnie tej destynacji. "W szczycie sezonu lataliśmy z Warszawy do Turcji codziennie, a nawet kilka razy dziennie, a w ofercie na lato 2023 dodaliśmy jeszcze dwa loty z Warszawy i Poznania plus dwa z Radomia. Jeśli będzie potrzeba, będziemy dalej rozszerzać ofertę, choć i tak już od kilku sezonów do Turcji latamy codziennie z 13 lotnisk" - powiedział Kaan Ergun, dyrektor operacyjny biura Coral Travel na Europę Wschodnią cytowany przez Puls Biznesu.

Biura podróży rozszerzają oferty

Ze względu na szeroko zakrojone zainteresowanie sprzedażą "first minute" biura podróży decydują się na rozszerzenie oferty o nowe destynacje, dodatkowe loty oraz inne udogodnienia. Itaka poszerzyła ofertę ItakaSmart o dużą dowolność wyboru hoteli, linii lotniczych, klasy przelotu czy długości pobytu. Z kolei Rainbow poszerzył ofertę Elite, w której są najbardziej luksusowe hotele, o wakacje składane na indywidualne życzenie, z konsjerżem, prywatnym transportem - wylicza "PB".

Jeśli chodzi o kwestie cenowe, z analizy przeprowadzonej przez TravelData wynika, że TUI jest liderem niskich cen: ma 54 najtańsze lub drugie w kolejności oferty, podczas gdy kolejna Itaka 34, a Exim Tours 26.

