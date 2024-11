Kiedy ceny mieszkań zaczną spadać? Do kiedy wstrzymać się z zakupem nieruchomości?

Ceny mieszkań w Polsce 2025

Ceny mieszkań w Polsce poszły w górę. Jednak wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym roku należy spodziewać się spadku cen lokali mieszkalnych. Już są pierwsze jaskółki, które tym razem czynią wiosnę. Eksperci rynkowi zauważają, że mamy do czynienia z hamowaniem podwyżek cen za metr kwadratowy mieszkania. W branży nieruchomości mówi się o stabilizacji, co oznacza dalsze podwyżki, ale dużo wolniejsze. Ostatecznie mamy dojść do spadku cen mieszkań.

Ekonomiści Banku Pekao jednoznacznie oceniają, że "ceny mieszkań w Polsce spadną". Kiedy ma to nastąpić? Według ich prognoz "od drugiego kwartału 2025 r. ceny powinny zacząć nieznacznie się obniżać". Ale do tego czasu wzrosną jeszcze o około 2,5 proc. - szczególnie w kilku największych miastach w Polsce.

"Według naszej modelowej prognozy, biorąc pod uwagę głównie czynniki makroekonomiczne, transakcyjne ceny nieruchomości sprzedawanych na rynku pierwotnym osiągną w pierwszym kwartale 2025 r. średnio poziom 14,5 tys. zł za m kw. (względem obecnego poziomu 14,1 tys. zł). W następnych kwartałach tempo wzrostu będzie się sukcesywnie obniżać, a biorąc pod uwagę efekt bardzo wysokiej bazy, spychając ją nawet poniżej zera pod koniec 2025 r." — piszą eksperci Banku Pekao.

Kiedy spadną ceny mieszkań?

Według ekspertów z Banku Pekao spadkom cen będą sprzyjać ukazujące się z dużym opóźnieniem efekty wysokich realnych stóp procentowych, wysoka podaż mieszkań, wygaśnięcie wpływu rządowego programu "Bezpieczny kredyt za 2 proc." oraz świadomość coraz mniejszego prawdopodobieństwa wprowadzenia nowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych.

Jednak nie należy spodziewać się gwałtownego i znaczącego spadku cen. Przyczyną tego jest utrzymujący się wysoki popyt napędzany przez poprawiającą się koniunkturę i utrzymujący się szybki wzrost wynagrodzeń.