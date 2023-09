Kiedy nie można palić w kominku? Będą srogie kary!

Ile kosztuje euro, dolar, funt? Co się dzieje ze złotym? Kursy walut [18.09.2023]

Zakaz palenia w kominkach nawet przez 250 dni w roku

W Polsce są miasta i powiaty, w których rozpalanie kominka jest zabronione przez większą część roku - od końca kwietnia aż do końca roku. Ograniczenia te wynikają z zapisów w Programie Ochrony Powietrza dla poszczególnych regionów. Te kominki, które nie są jedynym źródłem ogrzewania, muszą więc pozostać wygaszone nawet przez 250 dni w roku. Kominków nie można rozpalać m.in. w Siedlcach, powiecie siedleckim i trzech podwarszawskich powiatach: legionowskim, wołomińskim i otwockim - podaje portalsamorzadowy.pl.

W 2021 r. zakaz używania kominków z tego powodu w okresie od kwietnia do końca grudnia objął siedem warszawskich dzielnic, miasta Radom, Ostrołęka, Siedlce oraz powiaty piaseczyński, legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski, warszawski zachodni i siedlecki. W 2022 r. dotyczyło to Radomia, Siedlec oraz powiatów legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, siedleckiego i sierpeckiego. W innych częściach kraju zakaz dotyczy używania starszych kominków, czyli takich, które nie spełniają najnowszych unijnych norm emisyjnych. Tak jest w województwach: mazowieckim, śląskim i podkarpackim.

Program Ochrony Powietrza

We wszystkich regionach w Polsce samorządy wojewódzkie wprowadzają programy ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowe dla całego województwa. Te dokumenty zawierają ograniczenia dotyczące używania kominków, choć często nie obejmują one tych, które są jedynym źródłem ciepła w domu. Najczęściej jest to zakaz rozpalania kominków w tzw. dni smogowe, w których poziom zanieczyszczenia powietrza jest znacząco przekroczony. Takich miejsc ma w Polsce ma być więcej. Ograniczenia dotyczące kominków wynikają z zapisów w Programie Ochrony Powietrza dla poszczególnych regionów. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, zapewniają, że nowoczesne kominki, w których spalane jest suche drewno, emitują bardzo niewiele zanieczyszczeń.

Kary za palenie w kominkach - mandat i grzywna

Za palenie w kominku w dni smogowe grozi mandat w wysokości do 500 zł. Recydywistów czeka sądowa grzywna w wysokości nawet 5000 zł. Wyjątkiem od zakazu palenia w kominkach w dni smogowe jest sytuacja, w której kominek stanowi podstawowe źródło ogrzewania.

