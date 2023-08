Podwyżki opłat za ogrzewanie. Czy rachunki znów wzrosną?

Pomimo rządowych starań, rzeczywistość nie odpowiada oczekiwaniom. W ostatnim okresie wiele wspólnot mieszkaniowych zawiadamia mieszkańców o wzrostach opłat za dostarczaną energię cieplną. Sytuacja ta dotyczy także Mateusza, czytelnika portalu Money.pl, który mieszka w warszawskiej wspólnocie, gdzie ciepło dostarcza firma Veolia.

Mateusz przekazał redakcji Money.pl pismo od zarządcy, w którym wyraźnie uwidoczniono, że mimo rządowych ulg, stawki zaliczek za ogrzewanie drastycznie wzrosły. Opłata za podgrzewanie wody zwiększyła się z 23 zł za metr sześcienny do 35,14 zł, co stanowi wzrost o ponad 50 procent. Stawka za centralne ogrzewanie, która wcześniej wynosiła 115 zł za 1 GJ, podskoczyła teraz do 142,98 zł za 1 GJ, co daje wzrost o średnio ponad 24 procent. Niemniej jednak, najbardziej widoczny jest skok opłat stałych za podgrzewanie wody i centralne ogrzewanie. Przedtem wynosiły one 0,40 zł za metr kwadratowy, natomiast obecnie to 0,81 zł za metr kwadratowy, co przekłada się na wzrost aż o 102 procent.

W raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską stwierdza się, że dalsze utrzymywanie limitów cen nie jest już uzasadnione, ponieważ ich celem już osiągnięto. Stąd też kraje członkowskie są zobowiązane do stopniowego rezygnowania z tego typu regulacji. Rząd postanowił nie czekać na ewentualne dalsze wzrosty cen i ministerstwo klimatu przygotowało rozporządzenie, które reguluje szczegółowe zasady kształtowania oraz kalkulacji taryf i rozliczeń za ciepło. Ten dokument już opublikowano i wkrótce wejdzie w życie.

Według ekspertów z Konfederacji Lewiatan, których Money.pl skonsultował, nowe rozporządzenie będzie miało negatywny wpływ na sytuację firm ciepłowniczych, z których wiele boryka się z problemami płynności finansowej. Organizacja ta uważa, że rząd podczas tworzenia nowych przepisów powinien wziąć pod uwagę trudności, z jakimi borykają się te przedsiębiorstwa. Z tego względu nowe przepisy powinny być dostosowane do realnej sytuacji i potrzeb finansowych tych firm. Eksperci zwracają uwagę, że w obecnych okolicznościach wprowadzanie takich zmian jest więc nieuzasadnione.

