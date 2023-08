Problem z pompami ciepła! Jedni płacą 180 zł rachunków, a inni 5 tysięcy

Luksusowe kapsuły do spania na lotnisku Chopina. Ile to kosztuje?

Pompy ciepła a rachunki za ogrzewanie

"Gazeta Wyborcza" zauważa, że właściciele pomp ciepła publikują w internecie faktury za użytkowanie pomp ciepła. Okazuje się, że niektórzy płacą 180 zł rocznie, a inni aż 5 tys. zł. Jak to możliwe? Jak podaje "Gazeta Wyborcza" polskich użytkowników pomp ciepła dzieli mur postawiony przez rząd 31 marca 2022 r. To właśnie wtedy zmienił się system rozliczenia nadwyżek prądu sprzedawanego do sieci przez prosumentów z ich instalacji fotowoltaicznej. Jeśli prąd został wprowadzony do sieci do tego czasu, to prosumenci rozliczają się przez kolejnych 15 lat w starym, bardzo korzystnym systemie, tzw. net-metering, dzięki któremu rachunki za pompy ciepła spadają.

Jeżeli jednak ktoś się już rozlicza na nowych zasadach, to - jak informuje gazeta - korzyści z fotowoltaiki są ograniczone. "Rozliczenia są w cyklu miesięcznym, a zimą jest zbyt mało słońca, żeby zasilić pompę ciepła i naładować magazyn" - przekonuje dziennik.

Pompa ciepła - to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.