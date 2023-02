Polacy stawiają na pompy ciepła. Gigantyczna sprzedaż!

Pożyczył 500 zł, do oddania miał 280 tys. zł. Sąd Najwyższy uchylił wyrok ws. spłaty długu

Ogrzewanie gazowe przestało być atrakcyjną formą ogrzewania. Przyczynił się do tego między innymi konflikt w Ukrainie oraz wstrzymanie dostaw gazu przez gazociąg jamalski do Europy. To pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci destabilizacji cen gazu na rynku oraz obawy o rozwój sytuacji.

Pomimo zamrożenia stawek dla odbiorców wrażliwych oraz gospodarstw domowych, wielu właścicieli nieruchomości zrezygnowało z instalacji kotłów gazowych. Na co decydują się w zamian? Na pompy ciepła.

Boom na pompy ciepła. Sprzedaż wzrosła o 120 proc.!

Z analizy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) wynika, że ogrzewanie domu gazem nie jest już najtańszą opcją - informuje portal Interia. Popularność pomp ciepła rośnie z roku na rok osiągając zawrotne wyniki. Eksperci mówią już o prawdziwym "boomie".

Sprzedaż urządzeń tego typu w Polsce w 2022 roku wzrosła o 120 proc. - poinformowała Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

"Organizacja wskazuje, że wpływ na to miało kilka czynników, w tym korzystniejsze koszty ogrzewania w porównaniu do innych źródeł ciepła, coraz wyższe zaufanie do tej technologii, wzrost świadomości ekologicznej Polaków, a także ulga termomodernizacyjna oraz zmiany w programie Czyste powietrze" - przytacza Interia.

