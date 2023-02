Ulga termomodernizacyjna dla Polaków. Dostaniesz nawet 53 tysiące złotych

Ulga termomodernizacyjna. Co to takiego?

Ulga termomodernizacyjna nazywana potocznie ulgą remontową przysługuje właścicielom oraz współwłaścicielom domów jednorodzinnych wolnostojących (również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). W ramach ulgi możemy odliczyć nawet 53 tys. złotych w przypadku rozliczenia samodzielnego lub 106 tys. złotych jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem.

Kto może skorzystać z ulgi remontowej?

Kiedy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jeśli przeprowadzony remont dotyczył termomodernizacji budynku i obejmował działania takie jak:

uszczelnienie systemu ciepła,

wymiana pieca na bardziej ekonomiczny i wydajny,

ocieplenie domu,

zastosowanie fotowoltaiki

Jak przypomina portal Interia, ustawodawca dopuścił możliwość odliczenia od podatku wydatków na zakupy związane z remontem termomodernizacyjnym, który zostanie zakończony w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Chodzi o koszty związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług niezbędnych do realizacji remontu.

Ulga remontowa. Kiedy należy ją zwrócić?

Z odliczenia nie możemy skorzystać jeżeli działania termomodernizacyjne zostały sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku, gdy nie zrealizujemy działań termomodernizacyjnych w przeciągu 3 lat - ulgę trzeba będzie zwrócić. Jak informuje Interia "do dochodu za rok podatkowy, w którym minął trzyletni termin, trzeba będzie wliczyć wcześniej przyznaną ulgę termomodernizacyjną".

Jak potwierdzić upoważnienie do skorzystania z ulgi?

W celu skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej należy potwierdzić, że jesteśmy do niej uprawnieni. W tym celu wystarczy posiadać faktury, rachunki wystawione w trakcie remontu. Ulgę rozliczamy na formularzu PIT-0 a następnie dołączamy do odpowiedniego formularza zeznania podatkowego ( PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28). C istotne - posiadanie więcej niż jednej nieruchomości nie uprawnia do zwielokrotnienia ulgi.

Ulga remontowa a panele fotowoltaiczne

Od 1 stycznia 2019 roku skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe również w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych. "Odliczenie z ulgi remontowej przysługuje nam nawet w wypadku, gdy panele słoneczne umieściliśmy na budynku gospodarczym czy innym niż nasz dom jednorodzinny. Nie ma to znaczenia, dopóki panele działają na korzyść budynku mieszkalnego" - informuje portal Interia.

