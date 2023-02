Laptopy od rządu. Jak będą zabezpieczone przed sprzedażą? Minister zapowiada

Laptopy dla uczniów. Premier Morawiecki zapowiedział nowy program

O programie w ramach którego każdy uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej otrzyma laptopa, premier Mateusz Morawiecki informował w grudniu 2022 roku.

"Od 1 września najbliższego (2023 r.) roku, dla wszystkich uczniów 4 klasy szkoły podstawowej przeznaczamy laptopy, przeznaczamy komputery. Dziękuje tutaj panu ministrowi, panu Przemysławowi Czarnkowi, panu premierowi Kowalczykowi za cały ten program. To jest program dla wszystkich dzieci z polskich wsi i polskich miast" - informował w Przysusze podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi.

Rządowe wsparcie czy prezent wyborczy?

Pomysł wzbudził wiele kontrowersji. Pojawiały się pytania dlaczego tylko uczniowie czwartych klas otrzymają taki prezent oraz zarzuty, że jest to kolejny "prezent wyborczy" mający zachęcić do głosowania na partię rządzącą w nadchodzących wyborach.

"Laptopy dla wszystkich uczniów klas czwartych to nie jest prezent wyborczy. Dajemy ten sprzęt po to, by wprowadzić do szkół nowe technologie. Program będzie obowiązywał nie tylko w tym roku, ale także w każdym kolejnym" - twierdził w programie "Newsroom WP" Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu w KPRM.

Rządowe laptopy zabezpieczone przed sprzedażą

Poza kontrowersjami i zarzutami pojawiały się także obawy, że część osób zdecyduje się sprzedać otrzymany sprzęt. Okazuje się, że zostanie on zabezpieczony przed ewentualną sprzedażą.

"Laptopów, które rozdamy uczniom klas czwartych, nie będzie można ani oddać, ani sprzedać. Znajdzie się to w przepisach. Sprzęt będzie zabezpieczony w sposób, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację. Laptopa nie będzie można sprzedać np. w lombardzie, czy przez internet, bo będzie od razu widać, że to sprzęt z rządowego programu" - poinformował Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu w KPRM w programie "Newsroom WP".

"Jest oczywiście ryzyko, że laptop może zostać sprzedany, ale nie mam takich obaw. Program 500 plus wyciągnął dzieci z biedy, myślę, że nowy program też zrobi wiele dobrego" - dodał Cieszyński.

