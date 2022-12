Premier Morawiecki zapowiada: od 1 września laptopy dla 4-klasistów!

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

W Przysusze (woj.mazowieckie) trwa Zgromadzenie Polskiej Wsi, podczas którego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakreślić plany na przyszłość dotyczące rolnictwa oraz rozwoju polskiej wsi.

Sprzęt komputerowy dla dzieci z 4 klasy. Premier zapowiada program

Na konwencji pojawił się również premier Mateusz Morawiecki, który wypowiedział się na temat wsparcia dla dzieci z polskich wsi oraz polskich miast.

"Od 1 września najbliższego roku, dla wszystkich uczniów 4 klasy szkoły podstawowej przeznaczamy laptopy, przeznaczamy komputery. Dziękuje tutaj panu ministrowi, panu Przemysławowi Czarnkowi, panu premierowi Kowalczykowi za cały ten program. To jest program dla wszystkich dzieci z polskich wsi i polskich miast" - powiedział Mateusz Morawiecki w Przysusze.

Premier Morawiecki o wsparciu dla młodych rolników

"My nie zostawiamy polskiego rolnika samemu sobie z tymi wszystkimi problemami. Nie jesteśmy idealni, potykamy się, mylimy się, szukamy rozwiązań, najlepszych rozwiązań dla polskiego rolnika. Także dotrzymujemy obietnic" - zapewnił szef rządu.

Wymienił w tym kontekście m.in. rolniczy handel detaliczny, którzy "jest, działa". "Rolnik może sprzedawać swoje płody do stołówek, jadalni, restauracji szkół. Może sprzedawać tak, jak obiecaliśmy to bez podatku do 100 tysięcy złotych rocznie" - powiedział. Wskazał na zmiany w systemie emerytalnym - "rekordowa waloryzacja, wyrównanie emerytur rolniczych - dotrzymaliśmy słowa".

"Obiecaliśmy dopłaty dla młodych rolników - i zrealizowaliśmy do 150 tysięcy już obowiązuje, a od 1 stycznia - 200 tysięcy złotych dla młodego rolnika" - mówił.

Sonda Czy Mateusz Morawiecki nadal powinien być premierem? Tak Nie Nie wiem