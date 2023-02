Większość Polaków szuka w internecie kuponów zniżkowych. To szansa dla małych e-sklepów

Banki zwrócą frankowiczom więcej pieniędzy. To efekt opinii rzecznika TSUE

Jak wynika z danych Euromonitora, 75% konsumentów nie planowało w ubiegłym roku zwiększyć swoich całkowitych wydatków. Rosnąca inflacja, której doświadczył cały świat w ostatnim kwartale 2022 roku, wcale nie pomogła - okazuje się, że wielu konsumentów musi kontrolować swój budżet, co oznacza, że każda decyzja zakupowa jest poprzedzona większą niż zwykle ilością planowania i rozważań. Jak pokazują dane BlueCore z ubiegłorocznego Black Friday, prawie połowa (46%) kupujących na całym świecie robiła zakupy z wyprzedzeniem, a nie impulsywnie, zaś przeciętny konsument przeglądał podstrony średnio sześciu produktów aż 12 razy, zanim zdecydował się na zakup lub przejście dalej.

Cena ponad lojalność

Lojalność klientów wobec ich ulubionych marek również została poddana ciężkiej próbie ze względu na liczne oferty promocyjne w różnych sklepach. Podczas Black Friday prawie 4 na 10 kupujących zrobiło zakupy po raz pierwszy w danym sklepie. To oznacza, że sklepy online nie tylko muszą zastanowić się, jak poradzić sobie z tym, że kupujący potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji, ale również z tym, że coraz uważniej patrzą oni na ceny.

"Dla poszukiwaczy rabatów priorytetem ponad wszystko są atrakcyjne oferty, nawet jeśli promocja jest dostępna w sklepie, którego nie znają. Ten trend to wielka szansa dla mniejszych sklepów internetowych, które nie zyskały jeszcze szerokiej rozpoznawalności wśród klientów. Jeśli kupujący poczują, że trafiła im się świetna oferta, to prawdopodobnie przystąpią do zakupu. Jest tylko jeden szkopuł - muszą czuć się bezpiecznie w całym procesie" - komentuje Efi Dahan, Dyrektor Zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią I Izrael.

2023 - rokiem poszukiwaczy rabatów

Dane z minionego sezonu świątecznych wyprzedaży, a także obecna sytuacja inflacyjna wskazują, że w 2023 roku kupujący na całym świecie będą poszukiwać rabatów, porównywać najtańsze oferty i poświęcać dużo czasu na sprawdzenie produktu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Przy czym podstawowa zasada w uzyskiwaniu promocyjnych rabatów brzmi: jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to prawdopodobnie jest oszustwem. Z tego powodu firmy muszą zwracać uwagę na budowanie swojej reputacji - dzięki temu duże, rozpoznawalne firmy mają zwykle mniej problemów z pozyskiwaniem nowych klientów.

Najnowsze europejskie badanie przeprowadzone przez PayPal pokazuje, że oprócz zbyt długich lub skomplikowanych procesów zakupowych, które konsumenci uważają za zniechęcające, obawy związane z bezpieczeństwem wyraźnie wyróżniają się jako najważniejsza bariera. W rezultacie prawie połowa europejskich konsumentów (48%) twierdzi, że jest mniej prawdopodobne, aby dokonali zakupu, jeśli podczas płatności będą mieli problemy z bezpieczeństwem lub z wiarygodnością - w tym 44% Polaków zareagowałoby podobnie.

Jak sprawić, by kupujący czuł się odpowiednio bezpiecznie, by przystąpić do zakupu w sklepie, którego nie zna? Wśród przykładów warto wymienić chociażby upewnienie się, że UX strony jest nowoczesny i zrozumiały lub że treści i obsługa klienta są dostępne w języku ojczystym kupującego. Przedsiębiorcy muszą również zwrócić uwagę na stosowany przez nich system transakcyjny - a mianowicie jego prostotę i zrozumiałość, a także oferowane metody płatności.

"Ma to szczególne znaczenie gdy, co dziesiąty Polak deklaruje, że rezygnuje z zakupów i płatności w firmach, z którymi miał wcześniej negatywne doświadczenia. W przypadku handlu internetowego rynek jest bardzo szeroki, co oznacza, że konsumenci mają możliwość poszukiwania zarówno najlepszych ofert cenowych, ale także zaufanych partnerów zakupowych, którzy sprawią, że będą oni zadowoleni z zakupów" - dodaje Efi Dahan.

Znana metoda płatności - to ma znaczenie

Jak pokazuje opracowany przez PayPal raport E-commerce Index 2022, jeśli dany produkt jest dostępny w wielu sklepach w tej samej cenie, 6 na 10 polskich kupujących jest bardziej skłonnych dokonać zakupu w miejscu, które akceptuje PayPal. To pokazuje, że posiadanie znanych sposobów płatności jest bardziej niż mile widziane, zwłaszcza w przypadku sklepów, które znajdują się za granicą.

W końcu udostępnianie danych karty kredytowej tylko po to, aby zapłacić, oznacza nie tylko więcej zachodu, ale również stanowi potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto, w przypadku zakupów o większej wartości, klienci chcą mieć pewność, że otrzymają odpowiednie wsparcie w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, co jest ważne dla nowych e-sklepów sprzedających droższe przedmioty, takie jak telefony, laptopy czy perfumy wyższej jakości.

Euromonitor przewiduje, że w 2023 roku sprzedaż detaliczna wzrośnie o 6,5%, a konsumenci na całym świecie mają wydać w tym roku 54 bln dolarów. To dość spory potencjał do wykorzystania. Biorąc pod uwagę, że w tym roku zdobycie zainteresowania nowych klientów powinno być łatwiejsze nawet dla mniejszych sklepów internetowych, obecne otoczenie makroekonomiczne stwarza bezprecedensową szansę na poszerzenie bazy konsumentów biznesu i wyrobienie sobie marki.

