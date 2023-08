Doliczają metraż balkonu przy opłatach za ogrzewanie? Prawo tego nie zabrania!

Opłaty za ogrzewanie – doliczony metraż balkonów

Mieszkańcy Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej do opłaty za ogrzewanie mają wliczony metraż balkonów. Miesięczna stawka za ogrzanie metra kwadratowego to 3,54 zł. Przy trzymetrowym balkonie roczna opłata za ciepło wzrasta więc teoretycznie o 127,4 zł. Problem dotyczy też mieszkańców, u których uszkodzony został podzielnik ciepła. Wtedy wystawiany jest rachunek na podstawie średniego zużycia ciepła liczonego dla całego bloku. W regulaminie spółdzielni mieszkaniowej nie jest wyjaśnione, w jaki sposób liczona jest kubatura konkretnego budynku i zużycie w nim ciepła oraz czy balkony również wliczają się do powierzchni całego budynku. Pełnomocnik zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i główna księgowa Agnieszka Cichecka w rozmowie z money.pl podkreśla, że spółdzielnia nie dolicza mieszkańcom do rachunków za ciepło balkonów, nawet tych zabudowanych. Dotyczy to jednak tylko mieszkań. Inaczej liczone są balkony w lokalach użytkowych, które również posiada spółdzielnia.

Opłaty za ogrzewanie w przepisach prawa

— Zgodnie z Prawem energetycznym, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa mają prawo wybrać metodę rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe — informuje dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych dla money.pl.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, balkony nie stanowią powierzchni mieszkalnej. Nie są też na ogół powierzchnią użytkową mieszkania tylko pomocniczą. Ale są też orzeczenia, które uznają balkony za część składową lokalu. Według dr Pałki, czy balkon stanowi powierzchnię użytkową trzeba oceniać indywidualnie, uwzględniając regulaminy wewnętrzne. Może się zdarzyć, że balkony są zaliczone do powierzchni wspólnej budynku, niezależnie od tego, że użytkują je konkretni właściciele mieszkań, a nie wszyscy lokatorzy budynku.

W przepisach ustawy Prawo energetyczne, nie jest podane jak ma być liczona powierzchnia czy kubatura mieszkania lub budynku do opłat. Czyli - w niektórych przypadkach doliczanie balkonów do opłat za ciepło jest dopuszczalne i nie narusza prawa.

