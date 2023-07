Kiedy raty kredytów zaczną spadać? Członek RPP o planie na stopy procentowe

Cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony. Członek RPP komentuje

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych - ogłosił w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że następnym ewentualnym ruchem jest obniżka stóp.

"To jest ten moment, kiedy postawa "wait and see", czyli czekania i obserwowania gospodarki, nie jest tak ryzykowna, jak wcześniej. Wcześniej mogliśmy się obawiać, że ożywienie począwszy od II kwartału, zacznie nam komplikować sytuację, jeśli chodzi o walkę z inflacją. Jego, jak już powiedzieliśmy, nie było. Zobaczymy, co się będzie działo w III kwartale. Na pewno jednak wciąż daleko do celu inflacyjnego i sporo ryzyk dla spadku inflacji, stąd zalecałbym ostrożność. Błędy w polityce pieniężnej sporo kosztują, vide recesja w konsumpcji i spadek wartości oszczędności" - powiedział w rozmowie z portalem "Business Insider" członek RPP Ludwik Kotecki komentując decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek.

Obniżka stóp procentowych we wrześniu? To oddali osiągnięcie celu inflacyjnego

"Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90 proc. pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwa we wrześniu. Ale mówimy (...) o spadku typu 0,25" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

Jak do tej potencjalnej deklaracji odnosi się członek RPP? Ludwik Kotecki podkreślił, w wywiadzie dla "BI", że projekcja inflacji pokazuje, że przy stopie 6,75 proc. inflacja nie schodzi do celu nawet w 2025 r. Wskazał, że przy obniżeniu stóp procentowych "moment dojścia do celu inflacyjnego jeszcze nam się wydłuży, przesunie na 2026 r. albo jeszcze późniejszy termin".

"Jeśli mamy jednak odbyć dyskusję o rozluźnieniu polityki pieniężnej, to potrzeba co najmniej kilku miesięcy potwierdzenia, że inflacja na jednocyfrowych poziomach to zjawisko trwałe, a nie jednorazowe i osiągnięte statystycznymi efektami bazy" - wskazuje Kotecki w rozmowie z "BI".

Przedłużenie wakacji kredytowych. Członek RPP mówi stanowcze "NIE"

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki skomentował również kwestię możliwości przedłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 rok. Wyjaśnił, że oddaliłoby to moment obniżenia stóp procentowych i jednocześnie osłabiłoby skuteczność polityki pieniężnej.

