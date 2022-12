Kiedy warto zmienić pracę?

Odwiedź serwis Pracuj.pl i sprawdź najnowsze oferty pracy w lokalizacji Praca Częstochowa

Kiedy zmiana pracy się opłaca?

Istnieje kilka szczególnych przypadków, gdy zmiana pracy jest doskonałym wyborem i jedyną, możliwą drogą w karierze zawodowej. Pierwszym z nich jest propozycja lepiej płatnej i bardziej rozwojowej pracy w prestiżowej firmie. To przecież naturalne, że każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb materialnych i realizacji potrzeb wyższego rzędu, takich jak: pragnienie bycia akceptowanym, szanowanym i uznawanym za eksperta w danej dziedzinie. Jeśli masz kompetencje i doświadczenie, które konkurencja ceni wyżej niż Twój aktualny szef, to znak, że pora rozważyć zmianę pracodawcy.

Zmiana pracy to również bardzo często skutek wypalenia zawodowego. Jeżeli czujesz, że wstawanie rano sprawia Ci trudności, a na myśl o obowiązkach służbowych i klientach robi Ci się słabo, jest to bardzo niepokojący sygnał. Skonsultuj się z terapeutą i uzyskaj wsparcie psychologiczne. Psycholog zdiagnozuje, czy przeżywasz chwilowy stres, czy wypalenie zawodowe. W niektórych sytuacjach zmiana pracy na inną poprawi jakość życia i sprawi, że odzyskasz utraconą energię!

Czynnik ludzki a chęć zmiany pracy

Atmosfera panująca w miejscu pracy wpływa na Twoje samopoczucie i motywację. Co zrobić, gdy otaczają Cię ludzie negatywnie nastawieni, malkontenci lub osoby nieszczere w relacjach? Praca w takim niezgranym zespole z pewnością nie należy do przyjemnych. Pamiętaj jednak o tym, by spróbować nawiązać dialog z kolegami i koleżankami. Jasno wyrażaj swoje oczekiwania lub niezadowolenie. Stawiaj granice i ćwicz asertywność. Jeśli jednak widzisz, że Twoje działania nic nie dają, a współpracownicy wciąż są nieznośni, poszukaj innego, bardziej rozwojowego zajęcia.

