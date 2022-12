Świadczenie 500 plus. Nie każdy załapie się na wypłatę w tym roku

Rządowe wsparcie finansowe dla Polaków, czyli pogram “500 plus” to pomoc dla tych, którzy posiadają dzieci i potrzebują dodatkowych środków na zapewnienie im dobrych warunków życia. Wielu z tej pomocy skorzystało i co miesiąc otrzymują wypłatę w wysokości 500 zł na każde dziecko, bez względu na wysokość wynagrodzeń w rodzinie. To kiedy ZUS wypłaca pieniądze, zależne jest od terminu złożenia wniosku. Niestety tych, którzy dokonali tego dziś (1.12.2022), czeka rozczarowanie, ponieważ wypłata na ich konto przyjdzie dopiero po nowym roku. Jak wygląda harmonogram wypłaty świadczeń? Którzy Polacy nie dostaną pieniędzy przed Bożym Narodzeniem?

Harmonogram wypłat 500 plus

Ci Polacy, którzy wnioskowali o świadczenie w terminie od 1 do 30 października 2022 r., dostaną pieniądze ostatniego dnia tego roku, czyli 31 grudnia. Z kolei osoby, które złożyły wniosek w okresie od 1 do 30 listopada br., otrzymają wypłatę dopiero po nowym roku - do 31 stycznia 2023 r. Podobnie będzie w przypadku złożenia wniosku dziś (1.12.2022), jak i do 31 stycznia 2023 r. ZUS wypłaci im środki do 28 lutego przyszłego roku.

Czy rodzice będą mogli liczyć na wyższe świadczenie?

23 listopada br. podczas spotkania w Tomaszowie Mazowieckim prezes PiS zapytany został o to, czy rząd planuje waloryzację świadczenia 500 plus.

"W tej chwili, w tym momencie kryzysu, to chcę uczciwie powiedzieć, że takich planów nie ma, co nie oznacza, że w bardzo krótkim czasie to się nie zmieni. Ale w tej chwili mogę powiedzieć, że my mamy kryzys, walczymy z nim możliwie najdelikatniejszymi metodami, bo najprostsza metoda walki z kryzysem, to jest zmniejszenie popytu, czyli zmniejszenie dochodów społeczeństwa. My wszystko robimy, by dochody społeczeństwa liczone w sile nabywczej nie spadały lub by te spadki były minimalne" - powiedział.

