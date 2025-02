Dlaczego termin złożenia wniosku jest tak ważny?

Wysokość emerytury zależy od kilku kluczowych czynników, w tym od momentu złożenia wniosku. ZUS przelicza kapitał emerytalny na podstawie zgromadzonych składek oraz waloryzacji. Waloryzacja składek odbywa się w ściśle określonych terminach, co bezpośrednio przekłada się na końcową wysokość świadczenia.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jasno wskazuje, że miesiąc złożenia wniosku ma istotny wpływ na wysokość przyszłego świadczenia. Wybór odpowiedniego terminu przejścia na emeryturę może znacząco zwiększyć comiesięczną wypłatę świadczenia emerytalnego.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego jest obliczana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. ZUS bierze pod uwagę trzy kluczowe czynniki:

Wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego

Prognozowane dalsze trwanie życia

Moment złożenia wniosku o emeryturę

Najkorzystniejsze terminy złożenia wniosku o emeryturę w 2025 roku

Przy planowaniu przejścia na emeryturę w 2025 roku warto rozważyć złożenie wniosku w następujących miesiącach:

Kwiecień 2025 - ze względu na marcową waloryzację emerytur i kapitału początkowego

i kapitału początkowego Lipiec 2025 - uwzględniając czerwcową waloryzację składek

Październik 2025 - po uwzględnieniu wszystkich składek z poprzedniego kwartału

Luty 2025 - pierwszy korzystny termin

Luty 2025 roku stanowi jeden z najkorzystniejszych momentów na złożenie wniosku o emeryturę. Główną zaletą jest możliwość skorzystania z marcowej waloryzacji świadczeń. Rząd zapowiedział wzrost emerytur o 5,82 procent, co oznacza, że najniższe świadczenie wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto. Dodatkowo, emerytury wypłacane są w stałych terminach miesięcznych: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Ponieważ 1 marca 2025 przypada w sobotę, część emerytów otrzyma zwaloryzowane świadczenia już pod koniec lutego.

Osoby składające wniosek w lutym mogą również liczyć na trzynastą emeryturę. To dodatkowe świadczenie, wypłacane osobom uprawnionym do emerytury na dzień 31 marca, wyniesie minimum 1884,61 zł brutto.

Lipiec 2025 - druga szansa na wyższe świadczenie

Kolejnym korzystnym terminem jest lipiec 2025 roku. W tym miesiącu można skorzystać z czerwcowej waloryzacji kapitału, która może zwiększyć miesięczne świadczenie nawet o 300-400 złotych. Dodatkowo, emeryci otrzymujący świadczenie do 2900 zł brutto mogą liczyć na czternastą emeryturę, wypłacaną we wrześniu.

Różnice w waloryzacji świadczeń - przykładowe wyliczenia

Marcowa waloryzacja świadczeń w 2025 roku przyniesie zróżnicowane korzyści finansowe w zależności od wysokości emerytury. Dla osób otrzymujących najniższą emeryturę (1884,61 zł brutto) sama waloryzacja oznacza wzrost o około 110 zł miesięcznie. Przeanalizujmy też przykład emeryta otrzymującego świadczenie w wysokości 4482,72 zł brutto. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku (5,82%) jego emerytura wzrośnie do 4743,61 zł brutto, co oznacza miesięczną podwyżkę o 260,89 zł. Ponieważ już kwota bazowa tego świadczenia znacznie przekracza próg 2900 zł brutto, emeryt nie będzie uprawniony do otrzymania czternastej emerytury we wrześniu 2025 roku. Jest to dobry przykład pokazujący, jak istotne jest dokładne przeanalizowanie wysokości emerytury w kontekście dodatkowych świadczeń - osoby z niższymi emeryturami mogą liczyć na więcej dodatkowych benefitów.

Październik 2025 - trzecia szansa na optymalizację świadczenia

Październik 2025 stanowi kolejny strategiczny moment na złożenie wniosku o emeryturę. W tym terminie ZUS uwzględni wszystkie składki odprowadzone w trzecim kwartale roku, co może przełożyć się na wyższą podstawę obliczenia świadczenia. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które w ostatnich miesiącach pracy otrzymują wyższe wynagrodzenie lub premie kwartalne. Warto jednak pamiętać, że wybierając ten termin, na pierwsze świadczenia dodatkowe (trzynastą i czternastą emeryturę) trzeba będzie poczekać do 2026 roku.

Ważne zmiany od kwietnia 2025

Od 1 kwietnia 2025 roku ZUS wprowadzi nowe tabele prognozowanego trwania życia. Te zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń obliczanych dla nowych emerytów. Dlatego złożenie wniosku przed tą datą może okazać się finansowo korzystniejsze.

Zasady składania i modyfikacji wniosku

Wniosek o emeryturę należy składać nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Można go wycofać przed otrzymaniem decyzji lub w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Wycofanie wniosku wymaga formy pisemnej lub ustnej do protokołu.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Przed złożeniem wniosku o emeryturę należy upewnić się, że spełniamy wszystkie warunki:

Osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

Zgromadzenie kompletnej dokumentacji potwierdzającej okresy składkowe

Zakończenie stosunku pracy, jeśli planujemy całkowite przejście na emeryturę

Możliwości zwiększenia świadczenia

Dla osób, które złożyły wniosek w mniej korzystnym terminie, istnieją możliwości podwyższenia świadczenia. Można kontynuować pracę zarobkową po przejściu na emeryturę, gromadząc dodatkowe składki. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można składać po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jednak nie częściej niż raz w roku.

