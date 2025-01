Emerytura wzrośnie o 1200 zł! Seniorzy dostaną też gigantyczny zwrot. Jest wyrok sądu

Wyższe emerytury dla danej grupy seniorów

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czerwcu 2024 roku, że niekonstytucyjny jest przepis, który pozwala na pomniejszenie świadczenia emerytalnego, gdy dana osoba skorzystała z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Sprawa dotyczy około 200 tys. osób, które przed dniem 6 czerwca 2012 r. zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). I przez lata osoby te otrzymywały mniejsze emerytury także już po tym, jak osiągnęły ustawowy wiek emerytalny (60 lat panie) i 65 lat (panowie). Ostatecznie dochodziło do pomniejszenia podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Istota niekonstytucyjności polegać miała na zaskakiwaniu emerytów takim rozwiązaniem, gdyż w momencie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie mieli oni świadomości, że po kilku latach ich świadczenia będą drastycznie pomniejszane.

Teraz na mocy wyroku TK tym emerytom należy się zwrot niesłusznie pobranych z ich emerytur pieniędzy. Dzięki wyrokowi TK świadczenia emerytalne od 150 do 200 tys. seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1200 zł. Dodatkowo mogą otrzymać oni nawet do 64 tys. zł wyrównania za okres wypłacania obniżonego świadczenia. Nie jest to jednak możliwe, dopóki wyrok TK nie wejdzie w życie, co - zgodnie z wykładnią ZUS - następuje w momencie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. Niestety, od czerwca do tej pory tak się nie stało.

Nowe regulacje dotyczące emerytur

Co w takiej sytuacji można zrobić? Poza rzecz jasna rychłą publikacją wyroku, można stworzyć inne regulacje prawne dbające o interesy emerytów. Okazuje się, że resort polityki społecznej pracuje nad projektem ustawy, którego przepisy rozwiązywałyby problem w sposób zgodny z Konstytucją oraz podstawowymi zasadami prawa ubezpieczeń społecznych.