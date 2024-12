5 tys. zł emerytury za 5 lat pracy. Kto dostanie takie pieniądze?

Nowa bitwa Biedronki i Lidla! Zaczęło się wielkie odliczanie do świąt

Norweska emerytura dla obywateli innych państw

Jak podaje serwis dagsavisen.no powołując się na dane norweskiej rządowej agencji Nav, ponad 59 tys. osób otrzymuje norweską emeryturę poza granicami Norwegii. We wrześniu 2 proc. świadczeń dostają obywatele innych państw. - "Oznacza to wzrost o 6,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku, podczas gdy liczba emerytów wzrosła ogółem o 2 proc. W szczególności wzrosła liczba emerytów mieszkających w Szwecji (więcej o 1100), Polsce (więcej o 600) i Danii (więcej o 300)" - wskazano. Z danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) ze stycznia 2021 roku wynika, że w Norwegii mieszkało 117 331 Polaków, stanowiących najliczniejszą mniejszość narodową w kraju. Stanowią 11,79 proc. populacji spośród wszystkich imigrantów.

Norweska emerytura. Wystarczy 5 lat pracy

Obywatel Polski, który pracował w Norwegii co najmniej przez 5 lat i był ubezpieczony w ramach Folketrygden (norweski system ubezpieczeń) po osiągnięciu wieku emerytalnego - czyli ukończeniu 67. roku życia ( dla kobiet i mężczyzn) uzyskuje prawo do minimalnej emerytury. Z kolei pełna emerytura gwarantowana przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej 40 lat. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy, emerytura gwarantowana będzie odpowiednio mniejsza.

Minimalna emerytura w Norwegii

Serwis Infor.pl podaje, że wysokość minimalnej emerytury w Norwegii zależy od wielu czynników m.in. tego czy ubezpieczony był osobą samotną, czy jego partner życiowy pracował oraz od kwoty podstawowej Grunnbeløpet, która od 1 maja 2024 roku stawka G wynosi 118 620 NOK (43 793 zł). W 2024 roku minimalna emerytura norweska wynosi ok. 160 000 NOK rocznie, czyli 59 093 zł (kurs z 18 listopada), co daje 5 tys. miesięcznie. Aby otrzymać świadczenie Polacy, którzy pracowali w Norwegii, muszą złożyć wniosek w ZUS.