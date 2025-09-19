Już w październiku 2025 mieszkańcy Kielc będą mogli aktywnie włączyć się w nowy, pionierski projekt zbiórki tekstyliów. To krok milowy w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego miasta. Projekt zakłada wprowadzenie kompleksowego systemu, który ułatwi mieszkańcom pozbywanie się niepotrzebnej odzieży w sposób przyjazny dla środowiska.

Fioletowe worki – symbol nowej ery recyklingu

Mieszkańcy otrzymają specjalne fioletowe worki, w których będą mogli umieszczać zużytą odzież. Odbiór worków będzie odbywał się zgodnie z kwartalnym harmonogramem, co zapewni regularność i wygodę. To rozwiązanie ma na celu zachęcenie do segregacji i minimalizację ilości tekstyliów trafiających na składowiska odpadów.

Prawdziwą innowacją jest "Odrzutowóz" – mobilny punkt odbioru tekstyliów. To specjalnie zaprojektowany pojazd, który będzie przemieszczał się po mieście, umożliwiając mieszkańcom oddawanie odzieży w dogodnych lokalizacjach. Co więcej, "Odrzutowóz" jest zasilany ekologicznie, dzięki biogazowni, co czyni go jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska.

Od 2026 roku tekstylia jako osobna frakcja odpadów

Kolejnym ważnym krokiem jest planowane wydzielenie zużytych tekstyliów jako osobnej frakcji odpadów komunalnych od 2026 r. W harmonogramie odbiorów odpadów pojawią się konkretne terminy na tekstylia. Dodatkowo mieszkańcom, wspólnotom i spółdzielniom zostaną przekazane specjalne worki na odzież. To formalne uznanie wagi problemu i zobowiązanie do dalszego rozwijania systemu zbiórki i recyklingu. Obecnie mieszkańcy mogą przekazywać odzież do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Magazynowej w Kielcach, ale – jak zauważyła prezydent miasta Agata Wojda – taka forma segregacji może być niewygodna dla wielu osób. Ważnym elementem projektu będzie "Odrzutowóz" — innowacyjny mobilny punkt odbioru tekstyliów.

Jasne zasady zbiórki tekstyliów

Zbiórka tekstyliów będzie dostępna wyłącznie dla osób, które płacą za odbiór śmieci w Kielcach. Zasady są jasno określone: jeden worek (o maksymalnej pojemności 120 litrów) na kwartał, zawierający wyłącznie czystą odzież. Worki uszkodzone, spleśniałe lub pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane. Przejrzystość zasad to klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia.

Równolegle miasto planuje inicjatywy edukacyjne we współpracy ze specjalistycznymi instytucjami i firmami z branży odzieżowej. Jak podkreśla prezydent Wojda, program zbiórki odzieży ma być jednym z elementów działań proekologicznych, które Kielce wprowadzą w najbliższych latach. Edukacja ekologiczna to inwestycja w przyszłość i budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

