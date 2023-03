Kierowcy są wściekli! Od poniedziałku zapłacą więcej na tej autostradzie

Od poniedziałku na autostradzie A4 Katowice - Kraków wszystkie kategorie pojazdów objęte zostaną nowymi stawkami. Wyniosą one na każdym z dwóch placów poboru opłat - w Mysłowicach i Balicach: 15 zł dla kategorii 1 (zmiana o 2 zł), 27 zł dla kategorii 2 i 3 (zmiana o 3 zł), 46 zł dla kategorii 4 i 5 (zmiana o 6 zł). Natomiast stawka dla motocyklistów wzrośnie z 6 do 7 zł. "W przypadku kierowców samochodów osobowych płacących na bramkach gotówką bądź kartą, decyzja o tym, czy zostaną objęci podwyżką, należy do nich samych. Przechodząc na płatności automatyczne, zagwarantują sobie przejazdy w dotychczasowej cenie" - poinformowała w komunikacie Stalexport Autostrada Małopolska.

Jak doprecyzowała, w przypadku samochodów osobowych nadal premiowane będą przejazdy z aplikacją do videotollingu bądź elektronicznym poborem opłat A4Go rabatem. "Korzystający z tych form wnoszenia opłat zapłacą na każdym z dwóch placów poboru 13 zł, czyli o 2 zł mniej, niż ci kierowcy, którzy pozostaną przy płatnościach tradycyjnych. Jest to jednocześnie o 3 zł więcej niż wynosiła stawka dla użytkowników videotollingu i A4Go przed zapowiadaną zmianą" - podała SAM.

