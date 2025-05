273 zł trafi w maju na konta emerytów. Kto dostanie dodatek do emerytury?

Kierowcy znaleźli sposób na uniknięcie punktów karnych. Wykorzystują opieszałość sądów

Jak pisze bezprawnik.pl, część kierowców, których licznik punktów karnych zbliża się do granicy 24 punktów stosuje pewien czasochłonny, acz legalny manewr nieprzyjmowania mandatu. Gdy kierowca nie zgadza się z decyzją funkcjonariuszy, może nie przyjąć kary, a wtedy sprawa trafia do sądu. Co więcej, obecnie możemy odrzucić mandat nawet po jego zaakceptowaniu w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia.

To oznacza, że przez czas, gdy mandat jest odrzucony, a sprawa znajduje się w sądzie, punkty karne są zawieszone. Bezprawnik.pl podaje, że punkty w systemie zostają wtedy oznaczone jako tymczasowe i zostają przypisane do konta kierowcy, dopiero gdy zapadnie prawomocny wyrok sądowy.

Z racji, że postępowania w Polsce potrafią utknąć w sądzie nawet na rok, to stare punkty karne kierowcy mogą w tym czasie wygasnąć. Więc w momencie, gdy nowe punkty karne zostaną przyznane po uprawomocnieniu wyroku i zapłaceniu mandatu (punkty obowiązują przez 12 miesięcy od terminu zapłacenia mandatu), to kierowca znowu może mieścić się w limicie 24 punktów karnych. Tym samym nie przyjmując mandatu i decydując się na drogę sadową można "przeczekać" i uniknąć utraty uprawnień.

Co jeśli pozostałe punkty karne nie wygasną? I na to jest sposób

A co jeśli punkty karne na koncie kierowcy się nie przedawnią? Raz na pół roku w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego można wziąć udział w kursie, którego ukończenie redukuje sześć punktów karnych. Więc przez czas, w którym trwa postępowanie sądowe, kierowca może pozbyć się innych punktów karnych i tym samym uniknąć kary.

Żeby zapobiegać omijaniu prawa, parlament musiałby zdecydować się na zmianę sposobu przypisywania punktów karnych. To jednak mogłoby grozić ryzykiem, że kierowca traciłby uprawnienia, np. w przypadku niesłusznie przyznanego mandatu.

