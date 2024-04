i Autor: Wojciech Wójcikowski

Prawo

Klienci pozywają banki na potęgę. Kwoty idą już w miliardy złotych

Do sądów trafiło w 2023 r. ponad 100 tys. spraw przeciwko instytucjom finansowym, skierowanych przez ich klientów – wynika ze sprawozdania rzecznika finansowego, opisywanego we wtorek (2 kwietnia) przez "Dziennik Gazetę Prawną". Ponad 22 mld zł to kwota pozwów przeciwko bankom.