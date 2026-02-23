Klienci WizzAir bez dostępu do rezerwacji! Ważny komunikat linii lotniczych

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-02-23 14:34

Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej oraz cyfrowych kanałów obsługi klienta. Przerwa potrwa od godziny 23:00 we wtorek 25 lutego do 8:00 rano w środę 26 lutego. Linia zapewnia, że wszystkie loty odbędą się zgodnie z rozkładem.

Samolot Wizz Air stojący na płycie lotniska w słoneczny dzień. Na kadłubie widoczne duże, fioletowe logo przewoźnika. Zbliżenie na część pasażerską z oknami, podkreślające tymczasową niedostępność rezerwacji, o której przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: fxzh Samolot Wizz Air stojący na płycie lotniska w słoneczny dzień. Na kadłubie widoczne duże, fioletowe logo przewoźnika. Zbliżenie na część pasażerską z oknami, podkreślające tymczasową niedostępność rezerwacji, o której przeczytasz na Super Biznes.
  • Wizz Air wyłącza systemy na całą noc — sprawdź, których usług nie będziesz mógł użyć.
  • Masz zaplanowany lot? Dowiedz się, co zrobić jeszcze przed przerwą techniczną.
  • Czy Twój lot się odbędzie? Przewoźnik daje jednoznaczną odpowiedź.
  • Bezpłatna odprawa na lotnisku — kiedy i dla kogo będzie dostępna?

Wizz Air zamknie platformę rezerwacyjną na kilka godzin

Węgierska linia lotnicza poinformowała pasażerów o planowanej przerwie technicznej. Jej celem jest aktualizacja systemów, która ma poprawić niezawodność, stabilność i ogólną jakość obsługi podróżnych. Przerwa potrwa od 23:00 we wtorek 25 lutego do 8:00 w środę 26 lutego 2026 roku.

Jakie usługi Wizz Air będą niedostępne?

Przez około dziewięć godzin klienci nie będą mogli korzystać z następujących funkcji: rezerwacji nowych lotów, modyfikacji istniejących rezerwacji, odprawy online, funkcji rezerwacyjnych w aplikacji mobilnej Wizz Air, a także realizacji voucherów i usług związanych z kontem.

Loty odbędą się zgodnie z rozkładem

Wizz Air uspokaja pasażerów — przerwa techniczna nie wpłynie na realizację połączeń lotniczych. Wszystkie loty w tym czasie odbędą się zgodnie z harmonogramem. Osoby, które wcześniej dokonały odprawy online lub pobrały karty pokładowe, nie odczują żadnych utrudnień.

Co zrobić przed przerwą? Wizz Air radzi

Linia lotnicza zaleca, aby pasażerowie podróżujący w nocy z 25 na 26 lutego dokonali odprawy online i pobrali karty pokładowe jeszcze przed godziną 23:00. Jeśli komuś to się nie uda, Wizz Air zapewnia bezpłatną odprawę na lotnisku podczas całego okresu trwania przerwy technicznej.

Wizz Air — jeden z największych przewoźników w Polsce

Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza, która w Polsce działa od 2004 roku. Pierwszy lot wykonała na trasie Katowice–Londyn Luton. Dziś dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321, z czego prawie dwie trzecie to ekonomiczne modele A321neo. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i pozostaje jednym z kluczowych graczy na polskim rynku lotniczym.

Mapa Europy według linii Wizz Air
