Kobiety poszukujące pracy wykazują większą ostrożność i wymagania wobec potencjalnych pracodawców, jednak w kwestiach finansowych często brakuje im asertywności. Z danych portalu No Fluff Jobs wynika, że choć częściej odrzucają oferty z powodu złych doświadczeń z rozmowy rekrutacyjnej, to rzadziej negocjują wysokość wynagrodzenia.

Kobiety bardziej wymagające w ocenie pracodawców

Badania No Fluff Jobs, portalu specjalizującego się w transparentnych ofertach pracy, pokazują, że kobiety znacznie uważniej oceniają potencjalnych pracodawców niż mężczyźni. Aż 61% kobiet sprawdza opinie o firmie w Internecie, w porównaniu do 52% mężczyzn. Kobiety częściej poszukują informacji o kulturze organizacyjnej (51,4% vs 40,6% mężczyzn) i zwracają uwagę na kwestie różnorodności i inkluzywności w firmie (15,6% vs 8,2% mężczyzn).

– Kobiety poszukujące pracy znacznie uważniej od mężczyzn oceniają potencjalnych pracodawców, są jednak dużo mniej stanowcze w kwestiach finansowych, jak wskazują dane No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych.

Złe wrażenie z rekrutacji powodem odrzucenia oferty

Aż 62,6% badanych kobiet odrzuciło kiedyś ofertę pracy z powodu negatywnego wrażenia z rozmowy rekrutacyjnej. – Aż 62,6 proc. badanych kobiet zdarzyło się odrzucić ofertę pracy z powodu złego wrażenia odniesionego podczas rozmowy rekrutacyjnej (w porównaniu do 53,1 proc. mężczyzn). Mężczyźni z kolei częściej rezygnują z oferty, gdy proponowane wynagrodzenie nie zgadza się z tym podanym w ogłoszeniu. Blisko połowa mężczyzn nie odpowiada na ogłoszenia bez informacji o widełkach płacowych, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek jest niższy.

Luka negocjacyjna – dlaczego kobiety zarabiają mniej?

Mimo że wysokie zarobki są wskazywane przez kobiety jako jeden z najważniejszych elementów pracy, to tylko 45,7% z nich negocjuje wysokość zaoferowanej pensji. – Według badań No Fluff Jobs prowadzonych wśród kobiet pracujących w branży IT, 94,5 proc. z nich uważa informację o proponowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniu o pracy za ważną, a wysokie zarobki są wskazywane jako jeden z najważniejszych elementów pracy. Jednak tylko 45,7 proc. respondentek – w porównaniu do 57,9 proc. respondentów – przyznaje, że negocjowało wysokość zaoferowanej pensji podczas procesu rekrutacji.

Co więcej, tylko 28,7% kobiet udaje się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 42,5%. Ta luka negocjacyjna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu różnic w zarobkach między kobietami a mężczyznami.

– Luka negocjacyjna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu szerzej znanej luki płacowej między kobietami a mężczyznami. W dużej mierze za obie odpowiada brak transparentności wynagrodzeń. Spójrzmy na to tak: jeśli w ogłoszeniu o pracy brak widełek wynagrodzenia, kandydaci i kandydatki przyjmują swoje dotychczasowe wynagrodzenie jako punkt odniesienia w negocjacjach. Kobiety, zarabiając mniej, startują z niższego progu i nawet po negocjacjach również zarabiają mniej. To utrwala istniejące różnice w wynagrodzeniach – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer, No Fluff Jobs.

Transparentność wynagrodzeń – klucz do równości

Brak transparentności wynagrodzeń utrwala nierówności płacowe. Dlatego No Fluff Jobs promuje transparentne oferty pracy i prowadzi konsultacje dla pracodawców na temat regulacji wprowadzanych przez unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. – Obecnie prowadzimy też w No Fluff Jobs konsultacje dla pracodawców na temat regulacji, które wprowadza unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Polskie firmy muszą się przygotować na większą przejrzystość w zakresie płac i to dość szybko – dodaje Paulina Król.

Niedoceniane zawody zdominowane przez kobiety

Zawody, w których przeważają kobiety, często są postrzegane jako słabo opłacane. Tak jest w przypadku pielęgniarstwa, gdzie kobiety stanowią 99% zatrudnionych, a 65% badanych uważa, że zawód ten jest zbyt nisko wynagradzany. Podobnie jest z zawodem nauczycielskim, w którym kobiety stanowią ponad 80%, a 54% ankietowanych uważa, że zarobki są niewystarczające.

– Zawody najczęściej uznawane społecznie za źle opłacane to jednocześnie w dużym stopniu te zdominowane przez kobiety. Tak jest w przypadku profesji pielęgniarskiej, w której kobiety stanowią 99 proc. zatrudnionych – jako zbyt nisko wynagradzaną postrzega ją aż 65 proc. badanych przez No Fluff Jobs. Z kolei zawód nauczycielski, w którym kobiety stanowią ponad 80 proc., za zbyt słabo wynagradzany uznaje 54 proc. ankietowanych. Mimo to, zawody te są postrzegane jako te o największym wpływie na społeczeństwo.

