Kolejki w ZUS po rentę wdowią. Kogo odeślą z kwitkiem

Kolejki w ZUS. Wnioski o rentę wdowią

Renta wdowia, to nowe świadczenie dla seniorów. Renta wdowia łączy rentę rodzinną z emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Uprawnieni seniorzy na złożenie wniosku o rentę wdowią mają czas do końca lipca. To, czy wniosek wpłynie do ZUS dzisiaj, czy za miesiąc - nie ma żadnego znaczenia, bo renta wdowia będzie wypłacana dopiero od lipca. Ważne, by wniosek wypełnić prawidłowo, zaznaczając właściwe rubryki. I co najważniejsze, by pobierać rentę wdowią, trzeba mieć ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli ktoś nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej i po prostu nie wie nawet, ile taka renta może obecnie wynosić, to nie składa teraz wniosku o rentę wdowią. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności trzeba złożyć odpowiednie pisma, by rentę rodzinną w ogóle ustalić. Dopiero jak to będzie załatwione, będzie znana wysokość renty rodzinnej, można składać wniosek o rentę wdowią.

Zatem nie trzeba teraz szturmować ZUS-u. Można na spokojnie wszystkie formalności odłożyć w czasie, zebrać dokumenty, prawidłowo wypełnić wniosek o rentę wdowią i dopiero go złożyć. Oczywiście wizyta w ZUS może być wcześniej konieczna, ale nie trzeba stać w kolejce do okienka dedykowanego rentom wdowim.

Błędy we wnioskach o rentę wdowią

Pośpiech tutaj nie jest wskazany. Pracownicy ZUS przyznają, że wiele składanych wniosków zawiera błędy. Często seniorzy, którzy we wniosku o rentę wdowią przy informacji „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie” zaznaczają odpowiedź „nie”. Taka odpowiedź może skutkować wydaniem decyzji odmawiającej przyznania renty wdowiej, bo warunkiem jest posiadanie prawa do co najmniej dwóch świadczeń: swojej emerytury i renty rodzinnej.

