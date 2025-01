Kolejna podwyżka cen za Netflixa! Szokująca decyzja giganta

To nie masło podrożało najbardziej! Oto liderzy drożyzny w sklepach

- Od 1 lutego 2025 roku opłaty za pakiety Standard i Premium wzrosną do odpowiednio 16 zł i 34 zł miesięcznie – podaje serwis gsmonline.pl.

Zysk Netfliksa w czwartym kwartale na akcję wyniósł 4,27 USD wobec konsensusu analityków przewidującego 4,20 USD zysku na akcję. Przychody Netfliksa w czwartym kwartale wzrosły o 16 proc. rok do roku, osiągając 10,25 mld USD, czyli więcej niż przewidywania analityków na poziomie 10,11 mld USD.

Dodatkowo firma przekroczyła 300 milionów płatnych substrypcji, co stanowi rekordowy wzrost o 19 milionów subskrybentów. Firma podała, że wzrost był napędzany przez zawartość, ulepszony produkt i typową sezonowość w czwartym kwartale. Analitycy spodziewali się, że liczba subskrybentów na koniec kwartału wyniesie 290,9 mln.

"Wchodzimy w rok 2025 z dużym impetem" – napisał Netflix w notatce do inwestorów, mówiąc, że w 2024 roku dodał rekordową liczbę 41 milionów subskrybentów i ponownie przyspieszył wzrost.

Firma zrewidowała swoje prognozy, przewidując przychody w wysokości od 43,5 mld USD do 44,5 mld USD w 2025 r., co stanowi wzrost o pół miliarda dolarów w stosunku do poprzedniej prognozy.

Gigant streamingowy poinformował, że ponieważ nadal inwestuje w programy, które cenią jego użytkownicy, podniesie ceny usługi dla większości planów w USA, Kanadzie, Portugalii i Argentynie.

W Stanach Zjednoczonych podstawowa usługa z reklamami wzrosłaby o 1 USD miesięcznie do 7,99 USD, co oznacza wzrost ceny o 14 proc., podczas gdy pakiet premium będzie kosztował 24,99 USD, co oznacza wzrost o 9 proc.

Netflix poinformował, że jego oferta programowa w czwartym kwartale przekroczyła jego wewnętrzne oczekiwania. Mecz bokserski Jake Paul kontra Mike Tyson stał się najczęściej transmitowanym wydarzeniem sportowym.

