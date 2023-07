Kolejne zmiany w Twitterze. Elon Musk zmienia logo!

Koniec użytkowania wieczystego. To będzie się opłacało tylko jednej grupie

W niedzielę 23 lipca 2023 roku, właściciel Twitter.co Elon Musk poinformował, że planuje przeprowadzić rebranding platformy. Na pierwsze zmiany nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek 24 lipca 2023 roku z feedu zniknął słynny, niebieski ptaszek stanowiący symbol Twittera. Na jego miejscu pojawił się czarno-biały "X".

Eksperci nie są zachwyceni tym posunięciem. "Z jednej strony można argumentować, że pozbyłby się kultowej marki. Z drugiej strony sygnalizuje, że nadszedł nowy dzień dla tego, co kiedyś było Twitterem i że firma zmierza w innym kierunku z inną bazą użytkowników" - ocenił w rozmowie z agencją Reuters Mike Proulx dyrektor ds. badań w firmie Forrester.

"Wkrótce pożegnamy się z marką Twitter i stopniowo ze wszystkimi ptakami" - napisał na Twitterze Elon Musk. Uprzednio zapytał swoich obserwatorów czy opowiedzieliby się za zmianą kolorystyki - z niebieskiego na czarny.

Logo zmienione po raz kolejny. Pamiętacie psa Shiba Inu?

Nie jest to pierwszy raz, gdy logo Twittera ulega zmianie. Jak przypomina Reuters, w kwietniu 2023 roku "niebieski ptak stanowiący logo Twittera, został tymczasowo zastąpiony psem Shiba Inu Dogecoin". To przyczyniło się do gwałtownego wzrostu wartości rynkowej kryptowaluty.

