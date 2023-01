Kolejny gigant masowo zwalnia pracowników! 12 tys. osób

Kurs walut [25.01.2023]. Złoty stracił wobec euro, zyskał do franka i dolara

Google zapowiedziało masowe zwolnienia

Jak podaje agencja Bloomberg Sundat Pichai p.o. dyrektora generalnego Google przekazał wiadomość do pracowników, że firma planuje redukcję 12 tys. etatów. Do 30 września korporacja zatrudniała 186 799 osób, więc zwolnienia dotkną aż 6,4 proc. zatrudnionych. Firma ma dokonać "rygorystycznego przeglądu", który zadecyduje o tym, w których działach dojdzie do zwolnień.

- W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy okresy znacznego wzrostu. Aby sprostać temu wzrostowi i napędzać go, zatrudniliśmy pracowników w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj - można przeczytać w mailu przesłanym pracownikom przez Pichaia.

Google nie było pierwsze. Zwalniają także Microsoft, czy Facebook

Zwolnienia w Google'u nie są zaskoczeniem, branża technologiczna spodziewa się kryzysu i tnie zatrudnienie, czego przykładami są Microsoft, czy Meta (Facebook i Instagram). Firma Marka Zuckerberga zwolni nawet 13 proc. pracowników, czyli ok. 11 tys. osób. Podobną liczbę ma zwolnić Microsoft.

