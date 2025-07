Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Powrót do przeszłości w PZU! Andrzej Klesyk, były prezes w latach 2007-2015, ponownie obejmie stery w największym polskim ubezpieczycielu. Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko, ale decyzja czekała na akceptację Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Czy to dobry wybór dla PZU? Jakie wyzwania czekają na nowego-starego prezesa?

i Autor: Andrzej Lange/Super Express