Komornik puka do drzwi. Co zrobić, kiedy firma windykacyjna szuka dłużnika?

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem należności. Proces windykacji najczęściej zaczyna się od kontaktu z osobą zadłużoną. Warto tu podkreślić, że firmy działają na innych zasadach niż komornicy. Zamiast stosowania środków przymusu, koncentrują się na nawiązaniu kontaktu, przypomnieniu o istniejącym długu i wypracowaniu możliwego do realizacji planu spłaty. Celem windykacji jest przede wszystkim polubowne rozwiązanie sprawy. Co warto zatem wiedzieć, w tej sytuacji?

Nie unikaj kontaktu

Wiele osób reaguje na kontakt ze strony firm windykacyjnych całkowitym brakiem odzewu. Tymczasem unikanie rozmów czy ignorowanie wezwań do zapłaty może prowadzić do jeszcze większej eskalacji problemu i nakręcania się spirali długu oraz stresu, gdy np. sprawa trafi dalej do sądu i komornika. Zamiast tego warto odpowiednio wcześniej podjąć rozmowę z firmą windykacyjną, która jest w stanie zaproponować spersonalizowane rozwiązania dostosowane do sytuacji finansowej danej osoby.

Zweryfikuj informacje o długu

Po pierwszym kontakcie ze strony firmy windykacyjnej warto szczegółowo zapoznać się z informacjami na temat długu. Rozwiązanie problemu zaległych spłat rozpocznijmy od analizy dokumentów dotyczących zadłużenia, które pozwolą nam sprawdzić, jakie jest źródło długu (np. kredyt, pożyczka czy nieopłacone rachunki), całkowita kwota zadłużenia czy zaproponowany harmonogram spłat.

— Pamiętajmy, że firmy windykacyjne muszą działać zgodnie z określonymi standardami, które mają na celu ochronę praw dłużników. Jedną z Zasad Dobrych Praktyk jest przejrzystość, w ramach których mamy prawo otrzymać na żądanie informacje o naszym zobowiązaniu, które mają być jasne i zrozumiałe — podpowiada Małgorzata Widomska, Zarządzająca Zespołem Jakości Obsługi Spraw Klienta z firmy B2 Impact S.A.

Dogadaj się z wierzycielem i wyjdź z długu

Głównym celem firm windykacyjnych jest rozwiązanie sprawy zaległych należności na zasadach polubownych. Warto wiedzieć, że doradcy pracujący w firmie windykacyjnej są otwarci na różne rozwiązania, które ułatwią osobie zadłużonej skuteczne spłacenie zobowiązania - dostępne również online, na portalach obsługi zadłużenia.

— Kontakt i podjęcie rozmów z firmą windykacyjną prowadzi często do wypracowania wspólnych, elastycznych warunków spłaty, takich jak: rozłożenie długu na raty, ustalenie harmonogramu spłat dostosowanego do możliwości finansowych konkretnej osoby czy wydłużenie samego okresu spłaty. Rozmowa o warunkach spłaty to szansa na szybkie uregulowanie sytuacji, uniknięcie kosztów sądowych i odzyskanie spokoju — dodaje Małgorzata Widomska z B2 Impact S.A.

Czego unikać?

Nie unikaj kontaktu – ignorowanie wezwania do zapłaty nie rozwiąże problemu

Nie bój się pytać – masz prawo do pełnej informacji na temat swojego długu

Nie podpisuj niczego pochopnie – zawsze dokładnie czytaj dokumenty i skonsultuj się dodatkowo z doradcą w razie wątpliwości

